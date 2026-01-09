ED IPAC मामले में भाजपा का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ

पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ये रेड न तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी।

ये रेड न तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न ही टीएमसी के दफ्तर में और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी, जिसके यहां करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी।



ऐसे में ममता बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस… pic.twitter.com/1DkTaDEE9F — BJP (@BJP4India) January 9, 2026 उन्होंने कहा कि ऐसे में ममता बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? उन्होंने कहा कि ऐसे में ममता बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है?

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तो अगर उन्होंने सारे नियमों, कानूनों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था।

भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि एक संस्था पर ईडी रेड करने आई थी लेकिन ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गईं और वहां से फाइलें लेकर चली गईं और वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर गईं। इससे साफ पता चल रहा है कि ईडी की जांच में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है और इससे यह भी साबित हो गया कि यहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। राज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

गौरतलब है कि ईडी के एक्शन के खिलाफ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने भी कोलकाता से दिल्ली तक जमकर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में पैदल मार्च किया। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

edited by : Nrapendra Gupta