अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा।

BJP attacks Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताए जाने पर सियासी घमासान मच गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग सत्यापित करने कहती है को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने कहा जाता है तो मुकर जाते हैं।

उन्होंने कहा कि गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी का हो गया है। हर मामले में इनको फटकार ही लगी है। आज की प्रेस वार्ता में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा।

LIVE: Senior BJP Leader Shri @ianuragthakur addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/IlT69a7vii — BJP (@BJP4India) September 18, 2025

राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस के मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया तथा इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का इस्तेमाल करके 6850 नाम जोड़े गए।

