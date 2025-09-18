गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. anurag thakur rahul gandhi ECI hydrogen bomb attack
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (14:38 IST)

अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा

राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा।

anurag thakur
BJP attacks Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताए जाने पर सियासी घमासान मच गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा। 
 
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग सत्यापित करने कहती है को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने कहा जाता है तो मुकर जाते हैं।
 
उन्होंने कहा कि गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी का हो गया है। हर मामले में इनको फटकार ही लगी है। आज की प्रेस वार्ता में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा।
इससे पहले चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताया। आयोग ने दावा किया कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते। संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। आयोग ने कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। मामले की जांच के लिए आयोग के अधिकारियों ने खुद एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ALSO READ: राहुल गांधी को चुनाव आयोग का जवाब, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता
 
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम के क्रम में गुरुवार को मतदाता सूचियों से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का विषय उठाया और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों तथा वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ALSO READ: राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा हाइड्रोजन बम, CEC ज्ञानेश कुमार को बताया वोट चोरों का रक्षक
 
राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस के मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया तथा इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का इस्तेमाल करके 6850 नाम जोड़े गए। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
धार्मिक स्थलों की घंटी हो या लाउडस्पीकर, यह सब बंद होना चाहिए

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पण

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पणChhota Gaya in Nandigram Ayodhya: क्या आपको जानकारी है कि पितृ पक्ष में गया जैसा ही लाभ अयोध्या के छोटे गया में भी प्राप्त होता है। रामनगरी अयोध्या जनपद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके अनुज भरतजी ने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक श्रीराम की खड़ाऊ रखकर तपस्या की थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ाम

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ामअमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

और भी वीडियो देखें

मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान, 1000 प्रतिमाह देगी सरकार, जानें किसे मिलेगी सहायता

मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान, 1000 प्रतिमाह देगी सरकार, जानें किसे मिलेगी सहायताBig announcement by Chief Minister Nitish Kumar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि बिहार सरकार 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को 2 वर्षों तक प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय से स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह योजना केवल उन बेरोजगार युवाओं के लिए लागू थी जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी।

किसके आदेश पर आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी पाकिस्तानी सेना, जैश कमांडर ने खोला राज

किसके आदेश पर आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी पाकिस्तानी सेना, जैश कमांडर ने खोला राजJaish Commander on Operation Sindoor : कुख्‍यात आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदू में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में दिखाई दिए थे।

धार्मिक स्थलों की घंटी हो या लाउडस्पीकर, यह सब बंद होना चाहिए

धार्मिक स्थलों की घंटी हो या लाउडस्पीकर, यह सब बंद होना चाहिएJustice Rohinton Nariman: मुझे लगता है कि कोई मस्जिद के लाउडस्पीकर पर चिल्ला रहा है या फिर कोई मंदिर की घंटियां जोर-जोर से बजा रहा है, यह सब बंद होना चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन का।

अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा

अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से काम चलाना पड़ाBJP attacks Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताए जाने पर सियासी घमासान मच गया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे फुलझड़ी से ही काम चलाना पड़ा।

Vaishno Devi Yatra : वैष्णो देवी यात्रा फिर हुई शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा भी हुई बहाल

Vaishno Devi Yatra : वैष्णो देवी यात्रा फिर हुई शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा भी हुई बहालMaa Vaishno Devi Yatra News : माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण बृहस्पतिवार सुबह फिर से शुरू हो गया। खराब मौसम के कारण कुछ समय तक स्थगित रही तीर्थयात्रा को प्राधिकारियों ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है और हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को टिकट बुक करने के लिए कहा गया है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com