वल्लभ भवन-विंध्याचल एवं सतपुड़ा में अधिकारियों-कर्मचारियों के आने-जाने के समय की CM डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मॉनिटरिंग

सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में न मिलने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

vallabh bhavan bhopal
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर वल्लभ भवन (मंत्रालय) में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को लेकर सीएम मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित वल्लभ भवन के साथ विंध्यालय और सतपुड़ा भवन में में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने टीम बनाकर सभी स्थानों पर तैनात की है।

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से कार्यालय में मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति, आने-जाने के समय और अनधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी ली जाएगी। गौरतलब है कि, सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर विभिन्न कार्यालयों में तैनात कर दी हैं। इन टीमों का उद्देश्य सरकारी कार्यों में देरी रोकना और जनता से जुड़े मामलों में तत्परता सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर काम करना अब अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शी प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।
NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मामला कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने साम्प्रदायिक विवाद के दौरान एक मुस्लिम व्यापारी को भीड़ से बचाने का दावा किया था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा सिंगरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामला, स्कूलों की मरम्मत में भष्टाचार पर जांच के आदेश

मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा सिंगरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामला, स्कूलों की मरम्मत में भष्टाचार पर जांच के आदेशमध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सिंगरौली में अडानी कोलमाइंस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रश्नकाल के दौरान सिंगरौली के धिरौली में अडानी कोल ब्लॉक का मामले उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इस दौरन विपक्ष के लगातार हंगामे और आंसदी के सामने प्रदर्शन के दौरान पहले प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित की गई। इसके बाद शून्यकाल शुरु होने पर भी जब विपक्ष ने हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया।

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारी

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारीIncome Tax Act 2025 : केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और नए फॉर्म जारी किए हैं। नए फॉर्म 124 में HRA दावा करते समय मकान मालिक से संबंध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों के PAN आवेदन और कर ऑडिट रिपोर्ट में भी अतिरिक्त खुलासे जरूरी होंगे। अंतिम नियम अप्रैल 2026 में अधिसूचित किए जाएंगे।

बड़ी खबर, बिना SIM के नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार ला रही नया नियम, जानिए कब से होगा लागू

बड़ी खबर, बिना SIM के नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार ला रही नया नियम, जानिए कब से होगा लागूGovernment's big announcement regarding WhatsApp : इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, अब फोन से सिम निकालने के बाद WhatsApp काम करना बंद कर देगा। सिम बाइडिंग को लेकर इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM से जुड़ा नया नियम 1 मार्च से लागू होगा। सरकार ने ये नियम भारतीयों की सुरक्षा और साइबर ठगों पर लगाम लगाने के इरादे से लागू करने का फैसला लिया है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।
