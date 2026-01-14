बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Congress MLA Phool Singh Baraiya compared SC-ST MLAs to dogs.
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (14:13 IST)

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकता

Congress MLA Phool Singh Baraiya compared SC-ST MLAs to dogs
भोपाल। अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों  में  रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर चर्चा में है। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों की तुलना 'कुत्तों' से कर दी। दरअसल राजधानी के समन्वय भवन में डिक्लेरेशन-2 कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान संयुक्त चुनावी प्रणाली के कारण SCऔर ST विधायक और सांसद अपनी आवाज खो चुके हैं और इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों की स्थिति 'कुत्तों' जैसी हो गई है जो चाहकर भी अपने समाज के हक में नहीं बोल सकते।

उन्होंने कहा कि यदि पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता, तो ये प्रतिनिधि स्वतंत्र होते, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में वे केवल रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। कांग्रेस विधायक एसी और एसटी के जनप्रतिनिधियों की तुलना जब कु्ते से कर रहे थे तब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई अन्य नेता मौजूद थे।
 
बरैया के बयान पर भाजपा ने उठाए सवाल- वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को भाजपा ने  SC-ST वर्ग का अपमान बताते हुए कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने कांग्रेस के घेरते हुए कहा कि  कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधियों की तुलना कुत्ते से कर के असल में कांग्रेस की उस गुलामी की मानसिकता को फिर उजागर किया है, जो वर्षों से एक ही परिवार के इशारों पर चलने वाली राजनीति में जड़ जमा चुकी है।

भाजपा ने कहा कि  समाज को बाँटने में कांग्रेसी तो हमेशा से माहिर खिलाड़ी रहे हैं। हिन्दू विरोध और SC - ST वर्ग को भड़काने का यह कोई पहला मामला नहीं है, तथाकथित मोहब्बत के दुकानदारों का द्वेष फैलाने का पुराना इतिहास रहा है। फिर वो चाहे इनके नेता द्वारा संसद में हिन्दुओं को नफरती बोलना हो या फिर देश के ख़िलाफ़ GenZ को भड़काने वाले बयान हों। कुछ और नहीं बस बालकबुद्धि के नेतृत्व में कांग्रेस नेता अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि घटिया बयानबाजी करने की कांग्रेसियों में प्रतियोगिता हो रही है।
 
विवाद के  बाद दी सफाई- वहीं दूसरी विवाद बढ़ने के  बाद कांग्रेस विधायक फूल सिंह  बरैया ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह बयान अंबेडकर द्वारा व्यवस्था के प्रति व्यक्त किए गए 'प्रायश्चित' के संदर्भ में कहे थे, न कि किसी व्यक्ति विशेष के अपमान के लिए। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने इससे पहले भी अपने  बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर अपना मुँह काला करने और अधिकारियों की चमड़ी में भूसा भरने जैसे बयानों के कारण वह खूब सुर्खियों में रहे थे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मंत्री मुरुगन के घर पीएम मोदी ने मनाया पोंगल, जानिए क्या कहा?

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सच

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सचकेंद्र सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वह स्मार्टफोन कंपनियों को अपना सोर्स कोड साझा करने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है। सरकार ने इन खबरों को भ्रामक और सनसनी फैलाने वाला बताया है।

AI की फ्री ट्रेनिंग देगी सरकार, YUVA AI FOR ALL का अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान

AI की फ्री ट्रेनिंग देगी सरकार, YUVA AI FOR ALL का अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलानअब केंद्र सरकार एआई की ट्रेनिंग देगी। वह भी फ्री में। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आईटी मंत्रालय के अनुसार यह पहल युवाओं को AI-आधारित भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने अपने प्रमुख कोर्स ‘YUVA AI FOR ALL’ को भी सामने रखा, जो स्वामी विवेकानंद के प्रबुद्ध युवाओं के सपने को आधुनिक AI युग से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है।

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरा गैंग के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा है। 6 से ज्यादा खूंखार गिरोहों को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला मास्टरमाइंड आबिद अली उर्फ 'रहमान डकैत' आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। 14 राज्यों में फैले इसके जुर्म के नेटवर्क ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी।

डिलीवरी बॉय पर केंद्र का बड़ा फैसला, अब 10 मिनट में Delivery बंद, सरकार ने हटाई समयसीमा

डिलीवरी बॉय पर केंद्र का बड़ा फैसला, अब 10 मिनट में Delivery बंद, सरकार ने हटाई समयसीमाBig decision regarding delivery boys : देश में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने अब 10 मिनट में डिलीवरी की शर्तें हटा दी है। हाल ही में गिग वर्कर्स ने काम के बढ़ते दबाव और कम सैलरी को लेकर हड़ताल की थी। डिलीवरी बॉय पर तेजी से डिलीवरी करने के चलते सड़क हादसों का भी जोखिम रहता था।

डॉग लवर्स पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी भावनाएं केवल कु्त्तों के लिए हैं

डॉग लवर्स पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी भावनाएं केवल कु्त्तों के लिए हैंSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स सवाल किया कि क्या आपकी भावनाएं केवल कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?

और भी वीडियो देखें

मंत्री मुरुगन के घर पीएम मोदी ने मनाया पोंगल, जानिए क्या कहा?

मंत्री मुरुगन के घर पीएम मोदी ने मनाया पोंगल, जानिए क्या कहा?PM Modi on Pongal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुरुगन के साथ गौसेवा भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे।

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकता

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकताअक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर चर्चा में है। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों की तुलना 'कुत्तों' से कर दी। दरअसल राजधानी के समन्वय भवन में 'डिक्लेरेशन-2' कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान संयुक्त चुनावी प्रणाली के कारण SCऔर ST विधायक और सांसद अपनी आवाज खो चुके हैं औप इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों की स्थिति 'कुत्तों' जैसी हो गई है जो चाहकर भी अपने समाज के हक में नहीं बोल सकते।

काशी में मणिकर्णिका घाट और देवी अहिल्या की प्रतिमा ध्‍वस्‍त की, इंदौर में आक्रोश, कल बनाएंगे विरोध करने की रणनीति

काशी में मणिकर्णिका घाट और देवी अहिल्या की प्रतिमा ध्‍वस्‍त की, इंदौर में आक्रोश, कल बनाएंगे विरोध करने की रणनीतिवाराणसी में देवी अहिल्‍याबाई होलकर द्वारा बनाए गए मणिकर्णिका घाट के हिस्‍से को ध्‍वस्‍त कर दिया गया है। इस दौरान देवी अहिल्‍याबाई होलकर की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहां पुनर्विकास के नाम पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को गिरा दिया गया हैं

ग़ाज़ा में युद्धविराम के बावजूद स्थिति भीषण, कुछ ही महीनों में सैकड़ों बच्चों की मौतें

ग़ाज़ा में युद्धविराम के बावजूद स्थिति भीषण, कुछ ही महीनों में सैकड़ों बच्चों की मौतेंमानवीय सहायता एजेंसियों का कहना है कि सहायता राशि के ग़ाज़ा में प्रवेश पर लगी इसराइली पाबन्दी से वहां भोजन सामग्री ख़त्म हो रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने मंगलवार को बताया कि ग़ाज़ा में जारी युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले, ड्रोन हमले और कड़ाके की ठंड से बच्चों की मौतें जारी हैं। बीते वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।

दूर हुई नाराजगी! बेटे तेजप्रताप के भोज में पहुंचे लालू यादव

दूर हुई नाराजगी! बेटे तेजप्रताप के भोज में पहुंचे लालू यादवTej Pratap Yadav Makar Sankranti feast: बिहार की संस्कृति और राजनीति में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। पटना की सड़कों पर आज एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जिसने सबको चौंका दिया। 7 महीने पहले जिस बेटे तेजप्रताप यादव को को लालू यादव ने पार्टी और घर से बाहर का रास्ता दिखाया था, आज यानी मकर संक्राति को तेजप्रताप के घर आयोजित भोज में लालू यादव भी नजर आए।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com