शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. CM Mohan Yadav gift to beloved sisters in Madhya Pradesh
Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (16:45 IST)

मिली लाड़ली बहना की राशि, खिले महिलाओं के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने कहा- नारी शक्ति के लिए खजाने में कोई कमी नहीं

Madhya Pradesh News
भोपाल। मध्यप्रदेश में 12 सितंबर का दिन महिलाओं के नाम रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ जिले के पेटलावद में  प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में 1541 करोड़ से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए। यह राशिलाड़ली बहना योजना की 28वीं किश्त थी। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320.89 करोड़ रुपये, 31 लाख से ज्यादा बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपये, बीपीएल परिवारों के दिव्यांग हितग्राहियों को कस्टमाइज्ड व्हीकल दिए। उन्होंने पेटलावद में 345.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की थीम पर आधारित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पारंपरिक झूलड़ी-पगड़ी पहनाकर और तीर कमान भेंटकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया।

कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ें उठने लगीं-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ खेती और सब्जी उत्पादन में नई इबारत लिख रहा है। यहां का टमाटर देश के साथ-साथ विदेशों तक जाता है। लाड़ली बहनों को आज एक बार फिर सिंगल क्लिक से 1250 रुपए की सौगात मिली है। यह रक्षाबंधन के आनंद की तरह है। कांग्रेस ने महिलाओं को कभी एक रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए। हमारी सरकार ने सावन के महीने में जब लाड़ली बहनों को 1500 रुपये दिए तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ें उठने लगीं। उनको नींद नहीं आ रही थी, उनका पूरा ध्यान वोट बैंक पर था।

कांग्रेसियों ने बेशर्म होकर कहा कि बहनों को पैसे दो तो शराब पी जाती हैं। बहनों को इस बात का जवाब कांग्रेसियों को देना होगा। बहनें पूरे परिवार को देखकर चलती हैं। वे बच्चों की दवाई से लेकर हर चीज में पैसे का सदुपयोग करती हैं। कांग्रेसी जो मन में आ रहा है बेशर्मी से बोल रहे हैं। पूरा प्रदेश इन्हें माफ नहीं करेगा। इस राज्य के लोग बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। उन्होंने कभी बहनों की चिंता नहीं की। जब हम बहनों के लिए योजना लेकर आए तो कांग्रेसी सवाल-जवाब करने लगे। कांग्रेसी देख लें, योजना शुरू भी हुई और चल भी रही है। इस योजना में अभी तक 41 हजार करोड़ की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेसियों सुन लो बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। हम भविष्य में बहनों को 3 हजार रुपये देने के लिए वचनबद्ध हैं।
 

झाबुआ के लोगों को बाहर जाने की नहीं होगी जरूरत-सीएम डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में यहां मौजूद कपास की मिलें बंद होती गईं, कपास के खेत घटते गए। परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में कपड़ा बनना करीब-करीब बंद हो गया। अब झाबुआ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों को जीएसटी से छूट मिली है। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। दुनिया के हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से ही सबेरा आता है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत सरकार देश के 85 करोड़ जरूरतमंदों को नि:शुल्क राशन वितरित कर रही है। प्रधानमंत्री उज्जवला कनेक्शन के माध्यम से बहनों को 48 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादक किसानों को पीएम मित्र पार्क की सौगात और लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी, सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत बहनों की सभी प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जाएंगी।

करोड़ों की मिल रही सौगात-सीएम डॉ. यादव ने कहा कि धार-झाबुआ को उद्योग एवं रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में हर स्तर पर बिजली, पानी और सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रदेश में 5 लाख समूहों के माध्यम से 65 लाख बहनें जुड़ी हैं। झाबुआ में 2 लाख बहनें स्व सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही हैं। दिव्यांग भाई-बहनों को लगभग 320 करोड़ राशि का लाभ दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में स्कूलों में बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं मिलती थी। आज झाबुआ को दो सांदीपनि विद्यालय की सौगात मिल रही है। प्रदेश में शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन सुधरा है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा रही है। 75 प्रतिशत से ऊपर वालों को लैपटॉल वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे के घायलों के लिए राहवीर योजना लॉन्च की है। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। सभी जिलों में शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हर मुश्किल समय में सरकार हमेशा साथ खड़ी है। किसानों ने प्रदेश को समृद्ध बनाया है। झाबुआ को लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है।

जनजातीय वर्ग का ख्याल रख रही सरकार-प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पारंपरिक भगौरिया पर्व को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया है। डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे। लेकिन, झाबुआ के लोगों ने डीजे बैन करके प्राचीन वाद्य यंत्रों की गरिमा बरकरार रखी है। आगामी चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। देश की संसद और विधानसभाओं में बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। झाबुआ में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न छात्रावास बनाए जाएंगे। पेटलावद में सर्व सुविधायुक्त बसस्टैंड बनेगा। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। श्रंगेश्वर महादेव मंदिर को 6 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। झाबुआ के जनजातीय बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें, राज्य सरकार उनके विदेश तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। आजादी के बाद पहली बार देश में जनजातीय समुदाय से कोई राष्ट्रपति पद तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टंट्या मामा के नाम से खरगोन में विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। पेटलावद में 10 साल पहले बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस दु:खद हादसे के मृतकों और परिजन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बाबा महाकाल से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएटAI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। काम आसान होने के साथ ही रोचक भी हुआ है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर Ghibli स्टाइल फोटो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अब nano banana 3d figurines वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आखिर है यह क्या और लोगों में इसे लेकर इतनी दिवानगी क्यों है।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

और भी वीडियो देखें

नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?

नेपाल का ‘डिजिटल विद्रोह’: GenZ की क्रांति बनी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती, अब आगे क्‍या होगा?वह एक ऐसा क्षण था जब सदियों से संचित निराशा, आर्थिक असमानता और राजनीतिक भाई-भतीजावाद के खिलाफ युवा नेपालियों का धैर्य टूट गया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट की भव्य इमारतें धू-धू कर जल रही थीं, और हवा में पुलिस के आंसू गैस के गोले और प्रदर्शनकारियों के नारे गूंज रहे थे। अगले दिन, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि देश छोड़कर चले गए, जिससे सत्ता का एक नाटकीय शून्य पैदा हो गया।

शशि थरूर बोले, ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान, खत्म हो रही है नौकरियां

शशि थरूर बोले, ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान, खत्म हो रही है नौकरियांTharoor on Trump Tariff : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ (शुल्क) का भारत पर असर पड़ा है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्थिर स्वभाव का परिचय दे रहे हैं और वह कूटनीतिक आचार-व्यवहार के पारंपरिक मानकों का सम्मान भी नहीं करते।

मध्य प्रदेश भाजपा के नए मुखिया हेमंत खंडेलवाल की टीम में परिवारवाद की नो एंट्री पर छिड़ा सियासी घमासन?

मध्य प्रदेश भाजपा के नए मुखिया हेमंत खंडेलवाल की टीम में परिवारवाद की नो एंट्री पर छिड़ा सियासी घमासन?मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी के बाद इन दिनों भाजपा की जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। अब तक पार्टी ने करीब 14 जिलों की कार्यकारिणी का एलान कर दिया और भाजपा की जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री कर दी गई है। ऐसा नहीं है पार्टी ने गुपचुप तरीके से जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री का नियम बनाया हो, इसको खूब प्रचारित भी किया गया।

14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णोदेवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से की यह अपील

14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णोदेवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से की यह अपीलMata Vaishno Devi Yatra News : लगभग 20 दिन बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर यानी रविवार से फिर से शुरू होने वाली है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखें। इसके साथ ही निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। यात्रा के समय आरएफआईडी-आधारित ट्रैकिंग कार्ड पहनना भी अनिवार्य होगा।

LIVE: दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, DCP ने बताया फर्जी कॉल

LIVE: दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, DCP ने बताया फर्जी कॉलLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली हाईकोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत कई सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया। पल पल की जानकारी...

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com