गुरुवार, 19 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav participated in the Vikramotsav program.
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: गुरुवार, 19 मार्च 2026 (14:46 IST)

विक्रमादित्य ने सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, 2 हजार साल बाद भी उनके आदर्श प्रासंगिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

Vikramotsav 2026
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रवीन्द्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव-2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुड़ी पड़वा है। संपूर्ण सृष्टि में गुड़ जैसी मिठास फैल गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में आज से नव संवत्सर एवं नववर्ष का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर सृष्टि के आरंभ दिवस की अमृत बेला को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से एक नए संवत् और भारतीय नववर्ष का प्रारंभ हो गया है। हमारे यहां संवत् सृष्टि के साथ, प्रकृति के सानिध्य में और शासक के पुरुषार्थ से प्रारंभ होता है। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया। तत्कालीन समाज के अराजक तत्वों और आतताईयों का दमन किया। उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रजा को कर्जमुक्त बनाया। सच्चे अर्थों में सामाजिक सद्भाव की नींव रखी। वे लोकतंत्र के महानायक थे। उनके पुरुषार्थ से ही प्रारंभ किया गया विक्रम संवत् आज 2083 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के ओजस्वी शासन उनके शौर्य, साहस, पराक्रम एवं न्याय के प्रतिमानों को आत्मसात करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास किया। हम समाज के हर वर्ग के चहुंमुखी विकास के लिए प्रयासरत हैं। हमने वीर विक्रमादित्य शोधपीठ सहित वैदिक घड़ी की भी स्थापना की है।
 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रम्ह ध्वज की स्थापना कर कहा कि यह ध्वज हमें सदैव एकजुट रहकर देश-प्रदेश की सेवा करने की प्रेरणा देता है। विक्रमोत्सव-2026 के आयोजन में निहित भावों और इसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी शासन व्यवस्था से राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलने का सूत्रपात्र किया। उनका नेतृत्व और राज-काज शैली ऐसी थी, जिसमें बाद के शासकों को जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था के लिए प्रेरित किया। आज यदि दो हजार साल बाद भी सम्राट विक्रमादित्य को याद कर रहे हैं, तो इसके पीछे यह भाव परिलक्षित होता है कि भारत राष्ट्र की सरकार और राज्य सरकारें, वीर विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था को अंगीकृत करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज स्वस्फूर्त और अनुशासित समाज है। हमने हमेशा जियो और जीने दो सहित सबको लेकर चलने की भावना से जीना सीखा है। सम्राट विक्रमादित्य ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, इसी से लोकतंत्र के सूत्र हम भारतीयों के शरीर में रक्त की तरह प्रवाहित है और अब यह हमारे अस्तित्व की पहचान भी बन गया है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
MCX पर चांदी 14,184 रुपए गिरी, सोना भी 5515 रुपए सस्ता, जानिए क्या है वजह?

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम परईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने देश के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द ही उनके खून की कीमत चुकानी होगी।

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चेतावनी दी है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच इन देशों की सैन्य क्षमता और मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमला

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमलाईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुयेह शहर की तेल-गैस सुविधाओं पर एयरस्ट्राइक की है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है।

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोल

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोलRajiv Shukla Rajya Sabha Speech: संसद में कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने इज़राइल को 'फादरलैंड' (पितृभूमि) बताया था।

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?डोनाल्ड ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) आंदोलन आंतरिक कलह से जूझ रहा है। ईरान युद्ध को लेकर टकर कार्लसन और मार्जोरी टेलर ग्रीन जैसे दिग्गजों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। जानें क्या है पूरा मामला।

और भी वीडियो देखें

विक्रमादित्य ने सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, 2 हजार साल बाद भी उनके आदर्श प्रासंगिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

विक्रमादित्य ने सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, 2 हजार साल बाद भी उनके आदर्श प्रासंगिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रवीन्द्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव-2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुड़ी पड़वा है। संपूर्ण सृष्टि में गुड़ जैसी मिठास फैल गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में आज से नव संवत्सर एवं नववर्ष का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर सृष्टि के आरंभ दिवस की अमृत बेला को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है।

गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पार

गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पारमिडिल ईस्ट में Strait of Hormuz संकट और गैस फील्ड पर हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर पार पहुंच गया, जबकि WTI भी 96 डॉलर के करीब है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से दुनिया भर में आर्थिक असर दिख रहा है।

EPFO Pension Update: अब बढ़ेगी PF की न्यूनतम पेंशन, जानिए कितनी हो सकती है वृद्धि

EPFO Pension Update: अब बढ़ेगी PF की न्यूनतम पेंशन, जानिए कितनी हो सकती है वृद्धिeps 95 pension hike भविष्यनिधि संगठन (EPFO) के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ाने की मांग अब पूरी होते दिख रही है। दरअसल, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। माना जा रहा है कि यह पेंशन वर्तमान से तीन गुना तक की जा सकती है।

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, क्‍या तापमान होगा कम, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, क्‍या तापमान होगा कम, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पूर्व भारत में अगले 24 घंटों तक कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद तीव्रता कम होने की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर 20 मार्च तक जारी रह सकता है। IMD ने कई राज्‍यों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में ताजा बर्फबारी के कारण शीतलहर जैसी स्थिति लौट आई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है।

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक बने रहेंगे, SC से हाईकोर्ट का फैसला खारिज

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक बने रहेंगे, SC से हाईकोर्ट का फैसला खारिजमध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कांग्रेस मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर भाजपा के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पर रोक लगाने के साथ विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्ते पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 तय की है।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com