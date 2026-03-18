इंदौर में बंगाली चौराहा अग्निकांड: CM के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन, विशेषज्ञों की मदद से सुलझेगी आग की गुत्थी

राजन ने कहा कि उक्त घटना से जुड़ी जांच हेतु आईआईटी एक्सपर्ट और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से फोरेंसिक जांच भी की जायेगी। साथ ही इलेक्ट्रानिक वाहन विशेषज्ञों की एक बैठक कर पता लगाया जायेगा कि इलेक्ट्रीक वाहनों में चार्जिंग के दौरान इस तरह की घटनाए क्यो हो रही है? निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। Edited by : Sudhir Sharma