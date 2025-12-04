गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (13:46 IST)

53वें ODI शतक के कुछ चाहे और अनचाहे रिकॉर्ड्स जो बने विराट कोहली के बल्ले से

Virat Kohli
INDvsSA विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक बनाकर बल्लेबाजी का एक और अध्याय पेश किया और ऐसा फॉर्म दिखाया जो समय, दबाव और विरोध को भी हराता हुआ लगता है। यह उनका वनडे में 53वां और कुल 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है। इसमें एक टी20 शतक भी शामिल है। टेस्ट में उन्होंने 30 शतक बनाये हैं।हालांकि यह शतक एक अनचाहा रिकॉर्ड भी लेकर आया। पहली बार ऐसा हुआ जब सफेद गेंद की क्रिकेट में विराट कोहली ने शतक जड़ा और भारतीय टीम हार गई।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली की पिछली तीन इनिंग्स अपनी कहानी खुद कहती हैं: 2023 वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता में नाबाद 101 रन की शानदार पारी, इस साल की शुरुआत में रांची में शानदार 135 रन, और अब रायपुर में एक और 102 रन। इसके साथ, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी पर आ गए हैं – दोनों ने चार-चार शतक बनाए हैं – यह एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ़ खेल के सबसे मजबूत बल्लेबाज ही रहते हैं।
Virat Kohli
लगातार दो बार एकदिवसीय शतक बनाने का कारनामा विराट कोहली 11 बार कर चुके हैं और इस फहरिस्त में दूर दूर तक उनका कोई मुकाबला नहीं है। खुद जीनियस एबी डिविलियर्स के नाम छह हैं। दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों के खिलाफ उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। अब उनके नाम चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ सात या उससे ज़्यादा वनडे शतक हैं: 10 श्रीलंका के खिलाफ, 9 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब 7 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस एलीट जगह में उनके साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर – बड़े मैचों के मिज़ाज के असली रचयिता – हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही कारनामे किए हैं।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

