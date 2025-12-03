बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. South Africa wins the toss and opts to bowl first against India
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (13:52 IST)

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर किए 3 बदलाव, भारत को थमाया बल्ला (Video)

Rohit Sharma
INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने यह लगातार दूसरा टॉस जीता है।

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी कप्तान टेम्बा बावुमा कर रहे हैं जो पिछले मैच में बैंच पर बैठे थे।उनकी जगह रियान रिकल्टन ने खाली की है। वहीं उनके अलावा दो और बदलाव टीम ने किए हैं। सुब्रायन की जगह केशव महाराज टीम में आए हैं और बार्टमैन की जगह लूंगी एन्गिडी को मौका मिला है।टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि शाम को ओस आने के कारण यह निर्णय लिया गया है।


वहीं केएल राहुल ने कहा कि टीम ने बहुत समय से टॉस नहीं जीता है लेकिन उसका उनको कोई मलाल नहीं है। पिछले मैच की विजेता भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतने के बाद कहा, ”पिच कैसा व्यवहार करेगी यह कह पाना मुश्किल है। उम्मीद है कि ओस आने से चेज करना आसान रहेगा। हमारी टीम में तीन बदलाव हुए हैं। मैं, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी प्लेइंग इलेवन में आए हैं। हमारे लिए ये बड़ा मौक़ा है क्योंकि हम सीरीज बराबर कर सकते हैं।”

भारत के कप्तान केएल राहुल ने कहा, ”ईमानदारी से कहूं तो टॉस पर ही मैं सबसे अधिक दबाव महसूस करता हूं। पिछले मैच में काफ़ी सकारात्मक चीज़ें रहीं। हमें पता है कि क्या उम्मीद करनी है। ओस काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी। हमें ये पता था और गेंदबाज़ों ने इसके लिए तैयारी की हुई है। हम बिना बदलाव के खेल रहे हैं।” भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

