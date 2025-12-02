भारतीय टीम में चल रही राजनीति के बीच ODI सीरीज जीतना होगा कठिन

INDvsSA भारतीय टीम में वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच चल रही राजनीति के बीच टीम इंडिया को रायपुर के शहीर वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले जाने वाले एकदिवसीय मैच में जीत पाकर सीरीज में अजेय बढ़त बनानी है। टीम राजनीति को बाहर रख यह काम आसानी से कर सकती है क्योंकि पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं।मीडिया सूत्रों की मानें तो टीम के दो वरिष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की कोच गौतम गंभीर से बातचीत लगभग बंद है। यह नजारा रांची एयरपोर्ट पर भी दिख गया था।कोहली के 52वें वनडे शतक और रोहित की 57 रन की आक्रामक पारी के दम पर भारत ने रांची में पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया।वनडे विश्व कप 2027 में अभी दो साल है और ऐसे में कोहली और रोहित के लिये हर मैच अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करने का जरिया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर से लगातार बढते मतभेदों का मसला भी अहम है। इसे लेकर लग रही अटकलों के बीच लगता है कि बीसीसीआई को कहीं न कहीं दखल देना होगा।पिछले दो वनडे मे भारत की जीत के सूत्रधार रहे रोहित और कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिये अपना दावा पुख्ता कर दिया है। रोहित के शानदार प्रदर्शन से भारत ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया को सिडनी वनडे में नौ विकेट से हराया था।चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर और गंभीर ने विश्व कप में दोनों की भागीदारी को लेकर कुछ नहीं कहा है जो शायद तनाव की वजह हो सकता है।पहला मैच जीतने के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं हुई है। लिस्ट ए क्रिकेट में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले रूतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर भेजा गया लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं दिखे। कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे।वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में प्रयोगों की आदत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में तीसरे नंबर पर उतरने के बाद उन्हें पहले वनडे में पांचवें नंबर पर भेजा गया लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। गेंदबाजी में उन्होंने तीन ही ओवर डाले और 18 रन दिये।हर्षित राणा ने नयी गेंद से दो विकेट लिये लेकिन बाद में काफी रन दिये। उन्हें इस पर नियंत्रण करना होगा खासकर जब 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक ही गेंद से खेलना होता है। बल्ले और गेंद के बीच संतुलन के लिये आईसीसी के नये नियम के तहत उपलब्ध दो में से एक ही गेंद 34वें से 50वें ओवर के बीच इस्तेमाल की जा सकती है।दक्षिण अफ्रीका ने पहला वनडे कप्तान तेम्बा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज के बिना खेला जिन्हें आराम दिया गया था। अब दोनों की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी।तेम्बा बावुमा की जगह किस बल्लेबाज को बाहर किया जाएगा इसे लेकर शुक्री कोनार्ड माथापच्ची कर ही रहें होंगे। शीर्ष क्रम में क्विंटन डि कॉक, रियान रिकल्टन या एडन मार्करम में से ही कोई बाहर बैठने वाला है। यह भी हो सकता है कि टोनी डि जोर्जी को बाहर बैठाया जाए लेकिन उसकी संभावना कम है।केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।दोपहर 1.30 बजेस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर