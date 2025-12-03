विराट का 53वां और ऋतुराज के पहले ODI शतक के दबाव में दबा दक्षिण अफ्रीका

ऋतुराज गायकवाड़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए, इससे पहले यूसूफ पठान ने 68 गेंदो में इस देश के खिलाफ शतक लगाया था। आउट होने से पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदो में 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 105 रन बनाए। वहीं कोहली ने अपना विकेट गंवाने से पहले 93 गेंदो में 102 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
