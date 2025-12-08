सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (16:40 IST)

रिश्ता टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने थामा बल्ला, लंका दौरे के लिए किया अभ्यास

Smriti Mandhana
गायक पलाश मुछ्छल से रिश्ता टूटने के बाद भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने बल्ला थामा और आगामी श्रीलंका दौरे के लिए तैयारी शुरु कर दी। उनके अभ्यास सत्र का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।गौरतलब है कि इंदौर के गायक पलाश मुछ्छल से उनका रिश्ता टूट गया जिसकी पुष्टि उन्होंने रविवार को अपने इंस्टा अकाउंट से की।
भारत की सबसे प्रमुख महिला क्रिकेटरों में से एक मंधाना ने पिछले महीने अपनी निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें तेज होने के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया।मंधाना ने लिखा, ‘‘मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा करने का अनुरोध करती हूं।’’उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पिछले कुछ सप्ताह से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है।’’

खुद को एक ‘‘बेहद निजी इंसान’’ करार देते हुए मंधाना ने कहा कि चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत के कारण उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।उन्होंने प्रशंसकों और जनता से अनुरोध किया कि वे ‘‘दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें’’ और उन्हें ‘‘इससे निपटने और आगे बढ़ने के लिए जगह दें।’’
अगले वर्ष जनवरी में शुरु होने वाले महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले भारत दिसंबर में पांच महिला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों की मेजबानी करेगा। यह सीरीज 21 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी, इसके पहले दो मैच विशाखापत्तनम में और आखिरी तीन तिरुवनंतपुरम में होंगे।इसके बाद डब्ल्यूपीएल नौ जनवरी से नवी मुंबई में शुरू होगा और फिर दूसरे हाफ के लिए वडोदरा जाएगा, भले ही श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी डब्ल्यूपीएल की पांचों टीमों में से किसी में भी नहीं है।

भारत और बंगलादेश के बीच दिसंबर में भारत में होने वाली सफेद गेंद सीरीज के इस महीने की शुरुआत में स्थगित होने के बाद इस श्रीलंका के साथ टी-20 सीरीज के कार्यक्रम का निर्धारित किया। भारत और श्रीलंका के बीच पांच टी-20 अगले साल इंग्लैंड में 12 जून से खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी के तौर पर काम करेंगे। डब्ल्यूपीएल के बाद भारत की अगली सीरीज फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया का ऑल-फॉर्मेट टूर जायेगा।
