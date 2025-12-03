बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Harmanpreet Kaur Talks About Fronting India Historic Win And The Rise Of Women Cricket In Femina November December 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (12:13 IST)

World Cup जीत के उस सेकेंड में क्या हुआ? और हरमन ने क्यों चुना जर्सी नंबर 23? जानें उन्हीं से

Femina नवंबर–दिसंबर 2025: हरमनप्रीत कौर और महिला क्रिकेट का उभरता सफर

Harmanpreet Kaur Cover Story
महिला क्रिकेट की दमदार पहचान बन चुकी हरमनप्रीत कौर फेमिना की दिसंबर कवर स्टार बनी हैं। कवर पर उनकी वही ऊर्जा दिखाई देती है, जिसने भारतीय क्रिकेट को उसके सबसे यादगार जीतों में से एक तक पहुँचाया। इस कवर स्टोरी में उनकी यात्रा केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के उठान की भी कहानी है, उस समय से जब यह खेल मुश्किल से दिखता था, से लेकर आज तक जब स्टेडियम गूंजते हैं, छोटी लड़कियाँ अपने आइडल्स की एक झलक के लिए इंतजार करती हैं, और पूरा देश अपनी महिलाओं को खेलते हुए गर्व से देखता है।
 
हरमनप्रीत की यात्रा मेहनत, हिम्मत और सरलता का मिश्रण है, कच्चे मैदानों पर लंबे ट्रेनिंग सेशन, परिवार का भरोसा, और भारतीय खेल जगत का धीरे-धीरे महिलाओं की प्रतिभा को अपनाना, इन्हीं सबने उन्हें आज का हरमनप्रीत बनाया। यह फीचर उन्हें एक पथप्रदर्शक के तौर पर सामने लाता है, और उन पलों, चुनौतियों और फैसलों को भी दिखाता है जिन्होंने उनके करियर को आकार दिया।


 
वह उस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए कहती हैं,
“जब आखिरी विकेट गिरा, सबसे पहले खुशी नहीं, खामोशी महसूस हुई। फिर गहरी राहत, और उसके बाद खुशी। लड़कियों को देखते ही लगा, आखिरकार… हमने कर दिखाया।”
 
अपने वायरल भांगड़ा मूव्स को याद करते हुए वह हंसते हुए कहती हैं,
“वो भांगड़ा बिल्कुल प्लान नहीं था। जब ट्रॉफी उठाई तो सब एक साथ दिमाग में आया और पैर अपने-आप चल पड़े। वो छोटा-सा डांस उस पल को सबसे अच्छे तरीके से बयान कर गया।”
 
उनके जर्सी नंबर #23 को लेकर अक्सर लोग किसी बड़े किस्से की उम्मीद करते हैं, लेकिन हरमनप्रीत साफ कहती हैं,
“सच में उसके पीछे कोई बड़ी कहानी नहीं है। मैं नंबरों को लेकर बहुत ज्यादा अंधविश्वासी नहीं हूँ। बस यह नंबर मुझे पसंद है और मैदान पर इससे कम्फर्ट मिलता है।”
 
महिला क्रिकेट के बदलते दौर पर बात करते हुए वह बताती हैं,
“2009 में महिलाओं का क्रिकेट लगभग गायब-सा था—कम स्टाफ, कम सुविधाएँ, और मैचों को देखने वाला भी कोई नहीं। आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। छोटी बच्चियाँ स्टेडियम के बाहर चीयर करती हैं, भीड़ आती है, और टीम का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।”
 
लेकिन वह मानती हैं कि यात्रा अभी बाकी है
“अभी भी बहुत कुछ करना है। सभी लड़कियों के लिए अच्छे ग्राउंड, कोचिंग, परिवार का सपोर्ट और मजबूत घरेलू क्रिकेट की जरूरत है। हम बहुत आगे आए हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है, पर अब पूरा देश हमारे साथ खड़ा है।”
 
अंत में वह इस जीत के असली मायने बताती हैं:
“मैं चाहती हूँ कि यह जीत साबित करे कि महिला क्रिकेट और भारत की महिलाओं का खेल भी बड़े मंचों पर चमक सकता है। मैं चाहती हूँ कि छोटे शहरों की लड़कियाँ इसे देखें और सोचें'मैं भी कर सकती हूँ,' चाहे क्रिकेट में हो या किसी भी खेल में।”
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com