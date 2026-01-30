शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Sanju Samson risks being benched due to lean patch in his own backyard
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (15:44 IST)

सूर्या ने किया वेलकम, पर अपने घरेलू मैदान पर संजू सैमसन को सता रहा ड्रॉप होने का खतरा

Suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को तिरुवनंतपुरम में आने पर मजाकिया अंदाज में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाई। वह कह रहे थे चेट्टा को डिस्टर्ब ना करें। साथ वह संजू सैमसन से पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है। इस पर संजू का जवाब था कि वह इस बार बहुत विशेष महसूस कर रहे हैं।

एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। टीम प्रबंधन सैमसन पर नजर रखेगा। अपनी निर्भीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सैमसन इस श्रृंखला में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। उनकी फॉर्म के बजाय उनकी तकनीकी कमजोरी चिंता का विषय है जिससे उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है। वह सात फरवरी से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे।

सैमसन अब अपनी गृह नगर में खेलेंगे और यहां के अपने समर्थकों के सामने शायद वह अपनी खोई हुई लय को फिर से प्राप्त कर लें।  लेकिन अगर कहीं उनके घरेलू मैदान पर ही उन्हें ड्रॉप कर दिया तो हो सकता है कि घरेलू दर्शक ही टीम इंडिया के खिलाफ ना खड़े हो जाए।

टीम के आगमन के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो से यह स्पष्ट हो गया कि वह देश के इस हिस्से में सुपरस्टार हैं।
कप्तान सूर्यकुमार यादव को हवाई अड्डे के निकास द्वार पर अपने ‘चेट्टा’ (बड़े भाई) के लिए मजाक में रास्ता साफ करते हुए देखा गया, जहां सैकड़ों प्रशंसक सैमसन और उनके साथियों की एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े थे।

ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम के पास सैमसन का मजबूत विकल्प मौजूद है। उन्होंने इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अज्ञात चोट के कारण पिछले मैच से बाहर बैठना पड़ा था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com