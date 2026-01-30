बंद होकर फिर शुरु हुआ विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट

TWITTER HAS CHANGED THE LIKE BUTTON TO VIRAT KOHLI'S INSTAGRAM ACCOUNT IS RIGHT NOW BACK & VISIBLE NOW



भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट शुक्रवार सुबह फिर से चालू हो गया, जिससे उनके 274 मिलियन फॉलोअर्स के बीच घंटों से चल रही उलझन और अटकलों का अंत हो गया, क्योंकि प्रोफ़ाइल रात भर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी।कोहली के अकाउंट के कुछ देर के लिए बंद होने से सोशल मीडिया पर काफी उत्सुकता और चिंता फैल गई, फैंस ने चिंता भरे मैसेज, थ्योरी और मी मेसेज सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर किए। हालांकि, कोहली या उनकी मैनेजमेंट टीम की ओर से कोई ऑफिशियल सफाई नहीं आई है कि अकाउंट जानबूझकर गायब किया गया था या किसी टेक्निकल गड़बड़ी का नतीजा था।इस मामले में और भी दिलचस्प बात यह है कि कोहली के भाई विकास कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगभग उसी समय डीएक्टिवेट पाया गया। हालांकि विराट कोहली की प्रोफ़ाइल शुक्रवार सुबह तक फिर से दिखने लगी थी, लेकिन यह रिपोर्ट फाइल करते समय विकास कोहली का अकाउंट इनएक्टिव था।भारत के स्टार बैट्समैन विराट कोहली, जो अभी सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं, ने भारत के लिए 28,215 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। सभी फॉर्मेट में 52.73 के शानदार औसत के साथ, उन्होंने अपने शानदार करियर में 85 शतक और 146 अर्द्धशतक लगाए हैं।