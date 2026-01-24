सूर्यकुमार यादव ने खोला राज, बताया क्यों हुए थे ईशान किशन से गुस्सा

IND vs NZ 2nd T20I :
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20I मैच में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी ने New Zealand टीम के छक्के छुड़ा दिए। भारत को 209 रनों का लक्ष्य था और मैच की शुरुआत में भारत 6 रन पर 2 विकेट खो चुका था। ऐसे में, ईशान किशन ने जिस तरह से दबाव को अपने ऊपर नहीं आने दिया और आक्रामक बल्लेबाजी की, वह काबिल-ए-तारीफ था।
ईशान ने पहले पावरप्ले में ही 75 रन बना दिए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए और अपनी पारी से टीम इंडिया को मजबूती दी। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया और बाद में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने भी उनकी शानदार पारी का भरपूर साथ दिया।
हालांकि, मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने एक मजेदार खुलासा किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। सूर्यकुमार ने बताया कि पावरप्ले में ईशान किशन ने उन्हें स्ट्राइक नहीं दी, जिसके कारण वह थोड़े गुस्से में थे। सूर्या ने कहा, “मैं गुस्से में था क्योंकि पावरप्ले में ईशान ने मुझे स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन बाद में मैंने खुद को शांत किया। मैंने आठ-दस गेंदें खेली, और फिर मुझे यकीन था कि जब मुझे समय मिलेगा, तो मैं अपना हिसाब पूरा कर लूंगा।”
सूर्यकुमार यादव ने ईशान के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें कही। उन्होंने बताया, “मुझे नहीं पता कि ईशान ने दोपहर में क्या खाया या क्या प्री-वर्कआउट किया था, लेकिन मैंने ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा जो 6 पर 2 के स्कोर पर आकर पावरप्ले में 67-70 तक पहुंच जाए। यह वाकई शानदार था। यह वही क्रिकेट है जो हम चाहते हैं, खिलाड़ी खुले दिल से खुद को व्यक्त करें और अपना खेल खेलें। और यही ईशान ने किया।”
सूर्यकुमार यादव ने अपनी वापसी के बारे में भी बात की, जो कि काफी समय के बाद फॉर्म में लौटने की खुशी थी। उन्होंने कहा, “मैंने नेट्स में काफी अच्छा बल्लेबाजी की थी, और हाल ही में जो ब्रेक मिला था, उसने मेरी मदद की। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और फिर अच्छे अभ्यास सत्रों ने मुझे आत्मविश्वास दिया। अब मैं जो कर रहा हूं, उससे पूरी तरह से खुश हूं।”
सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 221.62 का था। उनकी इस शानदार पारी ने भारत को लक्ष्य को सिर्फ 15.2 ओवर में हासिल करने में मदद की। यह भारत के लिए अब तक की सबसे तेज 200+ का लक्ष्य हासिल करने वाली जीत थी।
ईशान किशन की वापसी भी इस मैच में खास रही। उन्हें संजू सैमसन और तिलक वर्मा की चोट के बाद टीम में मौका मिला था और उन्होंने इसे पूरी तरह से भुनाया। उनका यह प्रदर्शन निश्चित रूप से चयनकर्ताओं और कोच के लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सैमसन और तिलक वर्मा की वापसी के बाद ईशान को टीम में कितनी स्थिरता मिलती है।
इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अगला मैच रविवार को गुवाहाटी में होगा, और भारतीय टीम इस शानदार लय को जारी रखना चाहेगी।