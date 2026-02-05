शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. RCB lifts second WPL title after a convincing win over DC
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (23:56 IST)

जेमीमा की पारी पर भारी मंधाना की पारी, बैंगलूरू ने 6 विकेट से दिल्ली को हराकर जीता दूसरा WPL खिताब

RCB
RCBvs DC कप्तान स्मृति मंधाना (87)और जॉर्जिया वॉल (79) की आतिशी अर्धशतकीय पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुरुवार को फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को दो गेंदें शेष रहते छह विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह आरसीबी ने दूसरी बार यह खिताब जीता है।

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में ग्रेस हेरिस (नौ) का विकेट गंवा दिया। उसे शिनेल हेनरी ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी जॉर्जिया वॉल ने स्मृति मंधाना के साथ मोर्चा संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों को बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रनों की साझेदारी हुई। 17वें ओवर में मिन्नू मनी जॉर्जिया वॉल को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों में 14 चौके लगाते हुए 79 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में नंदनी शर्मा ने ऋचा घोष (छह) को आउटकर मैच को रोमांचक बना दिया। 19वें ओवर में हेनरी ने स्मृति मंधाना को बोल्डकर आरसीबी को संकट में डाल दिया। स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 12 चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 87 रनों की पारी खेली। आरसीबी ने 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर डब्ल्यूपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। राधा यादव ने पांच गेंदों में 12 रनों की नाबाद पारी खेली। एन डी क्लार्क पांच गेंदों में सात रन बनाकर नाबाद रही।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिनेल हेनरी ने दो विकेट लिये मिन्नू मनी, नंदनी शर्मा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
आज यहां इससे पहले कप्तान जेमिमाह रॉड्रिग्स (57), लॉरा वुलफार्ट ( 44 ) और शिनेल हेनरी (नाबाद 35) की विस्फोटक पारियों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेल ली और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। छठें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शेफाली वर्मा 13 गेंदों में 20 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद आठवें ओवर में एन डी क्लार्क ने लिजेल ली को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। लिजेल ली ने 30 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 37 रन बनाये। 16वें ओवर में सायली सातघरे ने जेमिमाह रॉड्रिग्स को आउटकर आरसीबी को तीसरी सफलता दिलाई। जेमिमाह रॉड्रिग्स ने 37 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 57 रनों की पारी खेली।

दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वुलफार्ट पारी की आखिरी गेंद पर रनआउट हुई। उन्होंने 25 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लागत हुए 44 रन बनाये। वहीं शिनेल हेनरी ने 15 गेंदों में चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 35 रन बनाये।आरसीबी के लिए अरुंधती रेड्डी, एन डी क्लार्क और सायली सातघरे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com