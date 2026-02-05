गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Massive Blow to PCB India Pak Match Boycott Could Trigger Billion Dollar Legal and Financial Crisis
Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (13:46 IST)

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतरा

india vs pakistan broadcasters hindi news
T20 World Cup 2026 IND vs PAK Match : टी20 वर्ल्ड कप या किसी भी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास है। भारत-पाक मैच हमेशा दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर देता है और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम माना जाता है।
 
लेकिन अब इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) मुश्किल में पड़ सकता है। यह मैच रविवार, 15  फरवरी को कोलम्बो में शेड्यूल हुआ है लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बोर्ड को साफ कह दिया है कि वह भारत के खिलाफ मैच में नहीं खेलेगा। इसके चलते टी20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर JioStar कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
 
क्या कहा शहबाज शरीफ ने?
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के निर्णय पर कहा कि उनका देश बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाना चाहता है और खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उन्होंने Islamabad में कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा, “हमने इस टूर्नामेंट के बारे में बहुत विचार करने के बाद यह स्पष्ट निर्णय लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। खेल के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमें बांग्लादेश का पूरा समर्थन करना चाहिए, इसलिए यह निर्णय सही और उपयुक्त है।


Experts का कहना है कि यह मामला PCB के लिए बहुत बड़ा Financial Crisis पैदा कर सकता है। ICC के चार साल के ब्रॉडकास्टिंग Contract में भारत-पाक मैच शामिल हैं, और इस समझौते के आधार पर ब्रॉडकास्टर ने करोड़ों डॉलर का भुगतान किया है। अगर पाकिस्तान मैच से पीछे हटता है, तो इसे कॉंट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और ब्रॉडकास्टर को होने वाले नुकसान की भरपाई PCB से मांग सकते हैं।
 
भारत-पाकिस्तान मैच ब्रॉडकास्टर के लिए सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है। ICC के 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग समझौते में इस मुकाबले की अहमियत इतनी है कि केवल इस एक मैच से ब्रॉडकास्टर को लगभग 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है, तो PCB को न केवल ब्रॉडकास्टर को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है, बल्कि ICC अपने नियमों के तहत पाकिस्तान का पूरा वार्षिक राजस्व, लगभग 35 मिलियन डॉलर (करीब 290 करोड़ रुपये) रोक सकता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर JioStar PCB और ICC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इससे PCB की आर्थिक स्थिति पर बड़ा झटका पड़ेगा और अगले टूर्नामेंट में उसकी वित्तीय हिस्सेदारी भी प्रभावित हो सकती है।
 
मैच की अहमियत
 
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला, तो न केवल PCB को आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि ICC के ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट फैंस को भी बड़ा झटका लगेगा। PCB के पास कानूनी तौर पर अपनी स्थिति को सही ठहराने के विकल्प सीमित हैं, क्योंकि मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाला था और सुरक्षा या अन्य बाधा का कोई ठोस कारण नहीं है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलना सिर्फ खेल नहीं, बल्कि कानूनी और आर्थिक मुद्दा भी बन गया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com