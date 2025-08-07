गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (09:58 IST)

गौतम गंभीर पर बरसे थे तीर, अब दें सलामी: सिद्धू ने आलोचकों से पूछा खड़े होकर करेंगे अभिवादन?

india vs england test series
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने बुधवार को मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके दृढ़ विश्वास की सराहना की और साथ ही उनके आलोचकों से पूछा कि क्या ब्रिटेन में 2-2 से ड्रॉ के लिए वे अब खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे।
 
भारतीय टीम विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे दिग्गजों के टेस्ट प्रारूप से संन्यास लेने के कुछ समय बाद ही इस दौरे के लिए रवाना हुई थी। टीम ने पांच टेस्ट की सीरीज में बेहतरीन क्रिकेट खेला और इंग्लैंड को उसकी ही सरजमीं पर ड्रॉ पर रोक दिया।
 
‘द ओवल’ में सीरीज के निर्णायक मैच में मिली शानदार जीत पर सिद्धू ने कहा कि टीम की सफलता का श्रेय गंभीर को भी जाता है।
 
सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय मुख्य कोच के आलोचकों से पूछा, ‘‘हम नायकों की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी भारत थोड़ा खराब खेलता है तो हर कोई गौतम गंभीर को दोषी ठहराने लगता है। क्या आप आज खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे? ’’,

उन्होंने कहा कि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आजमाने से भले ही नतीजे मिले हों लेकिन उन्होंने गंभीर को श्रेय दिया जो अपने काम करने के तरीके की आलोचना के बावजूद अपने रुख पर अड़े रहे और युवाओं के लिए दरवाजे खोलते रहे।
 
सिद्धू ने कहा, ‘‘गंभीर ही थे जिन्होंने आकाशदीप (Akash Deep) और वाशिंगटन (Washington) जैसे खिलाड़ियों को मौके दिए। कुलदीप शायद एक बेहतर विकल्प थे। लेकिन वह दृढ़ थे। सुधार की गुंजाइश तो आज भी और कल भी होगी। लेकिन जिस व्यक्ति की इतनी आलोचना की गई है, उसे आज वह सम्मान दें जिसके वह हकदार हैं। ’’ (भाषा)
मोहम्मद सिराज ने बिना Work Load Management के 5 टेस्ट में डाली 1000 गेंदें और चटका डाले 23 विकेट

मोहम्मद सिराज ने बिना Work Load Management के 5 टेस्ट में डाली 1000 गेंदें और चटका डाले 23 विकेटमोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की 10 पारियों में 170 से ज्यादा ओवरों में प्रभावशाली गेंदबाजी की है और इस मैराथन श्रृंखला के दौरान एक बार भी उनके मन में शारीरिक रूप से ‘ब्रेकडाउन’ का ख्याल नहीं आया।ऐसे समय में जब कार्यभार प्रबंधन शब्द काफी ज्यादा चलन में है तो सिराज का पांच टेस्ट मैचों में खेलते रहना और 5 मैच में 23 विकेट लेना उनकी विश्वस्तरीय फिटनेस और बेहतरीन ‘स्टैमिना’ का प्रमाण है।

कृष्णा सदा सहायते, जीत की प्रसिद्धी सिर्फ उन 2 टेस्ट में आई जिसमें खेला यह गेंदबाज

कृष्णा सदा सहायते, जीत की प्रसिद्धी सिर्फ उन 2 टेस्ट में आई जिसमें खेला यह गेंदबाजभारत का इंग्लैंड दौरा प्रसिद्ध कृष्णा के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लीड्स में श्रृंखला के पहले मैच में 200 से अधिक रन लुटाने के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने प्रसिद्ध की आलोचना की थी। भारत यह मैच पांच विकेट से हार गया था।पूरी सीरीज की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 टेस्ट में 105 ओवर डाले और 14 विकेट लिए। वह सीरीज के पांचवे सबसे सफल गेंदबाज रहे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत को सीरीज के जिन 2 टेस्ट मैचों में जीत मिली उसमें वह अंतिम ग्यारह में मौजूद थे।

कप्तान चला सीना तान, 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

कप्तान चला सीना तान, 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीजहमे पता था कि इंग्लैंड के खेमे में दबाव है: गिल

INDvsENG सीरीज में 532 रन बनाने वाले राहुल ने कहा यह जीत सबसे खास (Video)

INDvsENG सीरीज में 532 रन बनाने वाले राहुल ने कहा यह जीत सबसे खास (Video)मैं इस जीत को अपने करियर के शीर्ष पर रखूंगा: राहुल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

