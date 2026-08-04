जहरीले कॉरपोरेट जॉब की तरह बन गई थी लखनऊ, राहुल ने खोला गुबार (Video)
दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल कुछ समय पहले लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान थे। लखनऊ सुपर जाएंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने साल 2024 के बाद केएल राहुल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार पर मैदान में ही खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था।उस दौर की कहानी केएल राहुल ने एक पॉडकॉस्ट में बयान की है।
केएल राहुल ने कहा "IPL कप्तान के तौर पर मुझे सबसे मुश्किल काम लगा—मालिकाना स्तर पर होने वाली ढेर सारी बैठक, रिव्यू और सफाइयां देना। यह मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। IPL सीज़न के आखिर तक, मैं 10 महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के मुकाबले कहीं ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता था। आपसे लगातार पूछा जाता है कि आपने कुछ खास फैसले क्यों लिए, किसी खिलाड़ी को क्यों चुना, या टीम का प्रदर्शन खराब क्यों रहा।
राहुल की कप्तानी में एलएसजी 2022 और 2023 सत्र में प्ले ऑफ में पहुंच गया था। हालांकि 2024 सत्र में लखनऊ की टीम सातवें स्थान पर रही थी। पिछले साल एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) के साथ राहुल के रिश्ते भी खराब हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गोयनका को हार के बाद लखनऊ के पूर्व कप्तान को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते देखा गया था। कुछ महीने बाद 33 वर्षीय खिलाड़ी को बड़ी नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिलीज (अपने साथ बरकरार नहीं रखना) कर दिया था।
उन्होंने आगे कहा "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, आपको कोच और चयनकर्ता को जवाब देना होता है जो खेल की बारीकियों को समझते हैं। आप चाहे कुछ भी करें या कितनी भी ज़रूरी चीज़ें पूरी कर लें, खेल में जीत की कोई गारंटी नहीं होती। गैर-खेल पृष्ठभूमि वाले लोगों को यह बात समझाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वे अक्सर हर फैसले का पक्का नतीजा चाहते हैं।"
KL Rahul: "Sanjiv Goenka's constant questions mentally drained me."— Mahi Patel (@Mahi_Patel_07) August 3, 2026
KL Rahul: What I found hardest as an IPL captain was the sheer number of meetings, reviews, and explanations required at the ownership level. It was mentally exhausting. By the end of an IPL season, I felt… pic.twitter.com/XPMQ6IoTOV
राहुल की कप्तानी में एलएसजी 2022 और 2023 सत्र में प्ले ऑफ में पहुंच गया था। हालांकि 2024 सत्र में लखनऊ की टीम सातवें स्थान पर रही थी। पिछले साल एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) के साथ राहुल के रिश्ते भी खराब हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गोयनका को हार के बाद लखनऊ के पूर्व कप्तान को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते देखा गया था। कुछ महीने बाद 33 वर्षीय खिलाड़ी को बड़ी नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिलीज (अपने साथ बरकरार नहीं रखना) कर दिया था।