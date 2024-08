जो रूट के पास टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका, कुक से लेकर तेंदुलकर को दे सकते हैं टक्कर

England vs Sri Lanka Test Series : दुनिया के नंबर 1 टेस्ट प्लेयर जो रुट (Joe Root) के पास श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ बड़ा इतिहास रचने का मौका है। श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा 21 अगस्त से शुरू होगा। पहला टेस्ट मेनचेस्टर में खेला जाएगा। पिछले महीने जो रुट वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।





पहले मैच में उन्होंने 68, दूसरे मैच में 122 और तीसरे मैच में 87 रन बनाए थे। तीनों ही मैच इंग्लैंड ने जीते थे। तीसरे मैच के दौरान जो रुट ने टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। उन्होंने अब तक 143 टेस्ट में 12027 रन बना लिए हैं।







अब जो रुट के पास श्रीलंका के खिलाफ भी तहलका मचाने का मौका है। उनके पास इस दौरान ऐसे रिकॉर्ड सेट और ब्रेक करने के मौके हैं जो बड़े बड़े दिग्गजों ने कायम किए थे। आइए जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में जो रुट कोनसे रिकॉर्ड जोड़ और तोड़ सकतें हैं।





जो रूट को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक (Alastair Cook) का रिकॉर्ड तोड़ने और टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के लिए Leading Run Scorer बनने के लिए 290 रनों की आवश्यकता है।

England vs Sri Lanka टेस्ट में सर्वाधिक रन :

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) – 2212

कुमार संगकारा (श्रीलंका) – 1568

एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड) – 1290

जो रूट (इंग्लैंड)- 1001

एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) - 970



अगर वह अगले तीन टेस्ट में 446 रन बना लेते हैं तो वह कुल मिलाकर टेस्ट में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।

इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन :

(Most Runs for England in Tests)

एलिस्टेयर कुक - 12,472

जो रूट- 12,027

ग्राहम गूच - 8900

एलेक स्टीवर्ट - 8463

डेविड गॉवर - 8231



38 साल के जो रूट के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में 5,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनने का भी मौका होगा।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन

(Most Runs in World Test Championship)

जो रूट (इंग्लैंड)- 4598

मार्नस लाबुशेन (ऑस्ट्रेलिया)- 3904

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 3486

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 3101

उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया) – 2686







रिकी पोंटिंग का मानना है कि जो रुट सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकतें हैं

आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि जो रूट महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रनों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं बशर्ते इंग्लैंड के इस बल्लेबाज की रनों की भूख और रन बनाने की निरंतरता अगले चार साल तक बरकरार रहे।

रूट टेस्ट क्रिकेट में 12000 रन का आंकड़ा पार करने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए।

उन्होंने अब तक 143 टेस्ट में 12027 रन बना लिए हैं। तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट में 15921 रन हैं।

पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 13378 रन बनाए हैं और वह सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा ,‘‘ रूट यह रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वह 33 साल का है और 3000 रन ही पीछे है। देखना है कि वह कितने टेस्ट खेलता है। अगर वे साल में 10 से 14 टेस्ट खेलते हैं और प्रतिवर्ष 800 से 1000 रन बनाता है तो तीन चार साल में वहां तक पहुंच सकता है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ अगर उसकी रनों की भूख बरकरार रहती है तो वह ऐसा कर सकता है।