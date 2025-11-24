रवि शास्त्री से लेकर रवि अश्विन तक सबने कोच गौतम गंभीर को घेरा

वहीं उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर चुके वॉशिंगटन सुंदर को आज 8 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया, जो समझ से बाहर था, भले ही सांई सुदर्शन को टीम में लिया गया हो।
Why is Gambhir jealous of Ravi Shastri and Rahul Dravid?— Mention Cricket (@MentionCricket) November 24, 2025
He only knows how to talk big and keeps pointing fingers at other coaches and players like Virat and Rohit.
At this point, it doesn’t even feel like India will be able to qualify for the WTC.pic.twitter.com/2fhNZd0Gn3
Once bitten, twice shy? Similar patterns unfolding like the series in NZ. Back then the public laid the blame unfairly on Virat and Rohit, forgetting that the rest of the batters need to step up when needed too. With that cushion gone, the younger crop faces tougher times.…
— Priyank Panchal (@PKpanchal09) November 24, 2025प्रियांक पंचाल ने भी ट्वीट कर गौतम गंभीर को पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से मिली हार को रोहित शर्मा और विराट कोहली के सिर मढ़ने का दोष दिया, (बिना नाम लिखे) साथ ही उन्होंने यह कहा कि इन दोनों दिग्गजों के जाने के बाद अन्य नामों पर अतिरिक्त दबाव आ गया जो अब उनसे नहीं उठ रहा।
— Ashwin (@ashwinravi99) November 24, 2025इसके अलावा करुण नायर ने ट्वीट किया कि लगता है कुछ परिस्थितियां आपके लिए ही बनी होती है लेकिन वहां ना होने की खामोशी आपको चुभती है। घरेलू क्रिकेट खेल रहे करुण नायर के इस ट्वीट को रविचंद्रन अश्विन ने रीट्विट कर एडी लिखा। जैसे वह कहना चाहतें हो कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं।