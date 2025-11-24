सोमवार, 24 नवंबर 2025
रवि शास्त्री से लेकर रवि अश्विन तक सबने कोच गौतम गंभीर को घेरा

गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी के लचर प्रदर्शन के बाद पूर्व क्रिकेटर्स ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े किए। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि टीम प्रबंधन की सोच समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में 4 स्पिनर्स अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और रविंद्र जड़ेजा को मौका देने का मतलब नहीं था जब सिर्फ 3 से काम हो सकता था।
वहीं उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर चुके वॉशिंगटन सुंदर को आज 8 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया, जो समझ से बाहर था, भले ही सांई सुदर्शन को टीम में लिया गया हो।
प्रियांक पंचाल ने भी ट्वीट कर गौतम गंभीर को पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से मिली हार को रोहित शर्मा और विराट कोहली के सिर मढ़ने का दोष दिया, (बिना नाम लिखे) साथ ही उन्होंने यह कहा कि इन दोनों दिग्गजों के जाने के बाद अन्य नामों पर अतिरिक्त दबाव आ गया जो अब उनसे नहीं उठ रहा।
इसके अलावा करुण नायर ने ट्वीट किया कि लगता है कुछ परिस्थितियां आपके लिए ही बनी होती है लेकिन वहां ना होने की खामोशी आपको चुभती है। घरेलू क्रिकेट खेल रहे करुण नायर के इस ट्वीट को  रविचंद्रन अश्विन ने  रीट्विट कर एडी लिखा। जैसे वह कहना चाहतें हो कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं।
