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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (13:17 IST)

जिस भारतीय ने टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया उसकी गेंद पर बोल्ड हुए बेन स्टोक्स (Video)

Ben Stokes
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (13:19 IST)
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काउंटी क्रिकेट के एक मुकाबले में दिलचस्प वाक्या हुआ जब भारत के लिए टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे और आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे सांई किशोर ने इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को काउंटी में खेले गए एक मुकाबले में बोल्ड कर दिया।

आर. साई किशोर ने ग्लॉस्टरशर और डरहम के बीच मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। दलीप ट्रॉफी के लिए नजरअंदाज किए गए तमिलनाडु के इस बाएं हाथ के स्पिनर ने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान बेन स्टोक्स को 45 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कॉलिन एकरमैन को भी 38 रन पर पवेलियन भेजा।
इसके अलावा इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के डिविजन-1 में सरे का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय लेग स्पिनर राहुल चाहर ने एसेक्स के खिलाफ छह विकेट झटककर अपनी टीम को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

सरे की पहली पारी महज 183 रन पर सिमटने के बाद चाहर ने 22 ओवर में चार मेडन डालते हुए 80 रन देकर छह विकेट लिए। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद एसेक्स ने 85 ओवर में 279 रन बना लिए। इस तरह उसने सरे पर पहली पारी के आधार पर 96 रन की बढ़त हासिल की। चाहर के राजस्थान टीम के साथी महिपाल लोमरोर ने भी गेंद से योगदान दिया और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर को अपना शिकार बनाया।

चाहर ने चार्ली एलिसन, माइकल पेपर, जमां अख्तर, साइमन हार्मर, जेमी पोर्टर और सैम कुक के विकेट चटकाये।डरहम ने खराब रोशनी के कारण खेल रोके जाने तक आठ विकेट पर 331 रन बना लिये। इससे पहले ग्लॉस्टरशायर की पूरी टीम महज 137 रन पर ढेर हो गई थी। खेल रुकने के समय डरहम के पास 194 रन की बढ़त थी।

नॉर्थम्प्टन में भी भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी छाप छोड़ी। नॉर्थम्पटनशर की ओर से खेलते हुए चहल ने 19 ओवर में 58 रन देकर दो विकेट हासिल किए। उन्होंने एकांश सिंह और कीथ डजियन के विकेट चटकाये। केंट ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए।
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