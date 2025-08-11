जय कन्हैया लाल की, भगवान श्रीकृष्ण के जन्म अवसर पर अपनों को शेयर करें जन्माष्टमी की 10 बेहतरीन शुभकामनाएं

यहां पर वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' के अवसर पर चुनिंदा 'शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप दोस्त, परिवार, ऑफिस या सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मैसेज या शुभकामना कार्ड में उपयोग कर सकते हैं। ये संदेश आपको भगवान का आशीष दिलाने में मददगार साबित होंगे। यहां देखें भगवान श्रीकृष्‍ण के जन्मोत्सव के अवसर पर जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के बेस्ट संदेश...

1. माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की,

जिसने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

---

2. भक्ति भाव से भरा संदेश

बंसी की धुन, मुरली की तान,

श्रीकृष्ण का प्यारा सा नाम।

राधे के संग जो रास रचाए,

ऐसे नंदलाल को हमारा प्रणाम।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

---

3. शुभकामना सफलता के लिए

श्रीकृष्ण की कृपा से

आपके सारे कष्ट दूर हों,

और जीवन में हमेशा

सफलता और समृद्धि बनी रहे।

---

4. कविता जैसी शुभकामना

कन्हैया की महिमा अपरंपार,

मुरली मनोहर, ब्रज के दुलार।

जन्माष्टमी पर करें ये काम,

सच्चे मन से लो कान्हा का नाम।

शुभ जन्माष्टमी!

5. दोस्तों के लिए हल्का-फुल्का संदेश

झूला झूले नंदलाला,

बन के माखन चोर आया है बृजबाला!

चलो मनाएं मिलकर राधे-कृष्ण का जन्मदिन।

Happy Janmashtami!

---

6. प्रेरणादायक शुभकामना

कर्म ही धर्म है – ये गीता का ज्ञान,

श्रीकृष्ण के उपदेश हैं सबके लिए वरदान।

जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यही प्रार्थना है –

आपके जीवन में धर्म, ज्ञान और प्रेम का वास हो।

---

7. WhatsApp/Instagram स्टेटस के लिए छोटा संदेश

जय कन्हैया लाल की...

माखन चोर, नटखट लाला

सबके जीवन में लाए उजाला।

Happy Krishna Janmashtami!

---

8. सरल व सुंदर शुभकामना

जय श्रीकृष्ण!

श्रीकृष्ण की कृपा से आपके जीवन में प्रेम, सुख, और शांति बनी रहे।

शुभ जन्माष्टमी!

---

9. कृष्ण जन्म की शुभकामना

नंद घर आनंद भयो,

जय कन्हैया लाल की!

आपको और आपके परिवार को

जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं!

---

10. जन्माष्टमी की बधाई!

पलकों पे प्रेम के फूल खिलाएं,

जहां-जहां कान्हा के चरण पड़ जाएं,

वहां-वहां खुशियां ही खुशियां छा जाएं।