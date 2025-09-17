हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष उदारवादी नेता अब्दुल गनी बट का निधन

अलगाववादियों के बीच एक उदारवादी कहे जाने वाले प्रोफेसर बट को कट्टरपंथी विचारधारा से अलग रुख के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2017 में, उन्होंने हुर्रियत से नाता तोड़कर जम्मू-कश्मीर पर केंद्र के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस काफी हद तक निष्क्रिय रही है।