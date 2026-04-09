गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. जैन धर्म
  4. World Navkar Mantra Day April 9
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (12:07 IST)

9 अप्रैल, विश्व नवकार महामंत्र दिवस: जानें कल्याणकारी मंत्र और उसकी विशेष खासियतें

विश्व नवकार महामंत्र दिवस का फोटो
Today Navkar Mantra Day: आज 9 अप्रैल 2026 है और आज पूरा विश्व 'विश्व नवकार महामंत्र दिवस' मना रहा है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र को सबसे शक्तिशाली और कल्याणकारी मंत्र माना गया है। यह मंत्र किसी एक व्यक्ति या भगवान के लिए नहीं, बल्कि उन गुणों और महान आत्माओं के प्रति समर्पित है जिन्होंने आत्म-ज्ञान प्राप्त किया है।
 
  • नवकार महामंत्र क्या है?
  • श्री नवकार महामंत्र
  • नवकार महामंत्र की 5 विशेष खासियतें
  • आज के दिन क्या करें?
 

यहां जानिए इस महामंत्र और इसकी विशेष खासियतों के बारे में:

 

नवकार महामंत्र क्या है?

 
नवकार महामंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है और इसे ‘आत्मा, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मंत्र’ कहा जाता है। यह मंत्र सभी जीवों के प्रति समान आदर, करुणा और अहिंसा की भावना जगाता है।
 

श्री नवकार महामंत्र: Shri Navkar Mahamantra

नमो अरिहंताणं (मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं)
नमो सिद्धाणं (मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं)
नमो आयरियाणं (मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं)
नमो उवज्झायाणं (मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं)
नमो लोए सव्व साहूणं (मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं)
 
एसो पंच णमुक्कारो, सव्व पाप्पपणासणो।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवई मंगलं॥
 

नवकार महामंत्र की 5 विशेष खासियतें

 

व्यक्ति नहीं, गुणों की पूजा:

इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी तीर्थंकर या देवी-देवता का नाम नहीं लिया गया है। यह मंत्र 'अरिहंत' से लेकर 'साधु' तक के पांच पदों यानी पंच परमेष्ठी और उनके गुणों को नमन करता है। यह सिखाता है कि व्यक्ति से बड़ा उसका 'गुण' और 'कर्म' होता है।
 

अनादि और सार्वभौमिक मंत्र:

जैन शास्त्रों के अनुसार, नवकार मंत्र 'अनादि' है, यानी यह हमेशा से अस्तित्व में रहा है। यह किसी विशेष पंथ के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसे 'महामंत्र' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जाप से मन की शुद्धि और आत्मिक शांति मिलती है।
 

पापों का नाश करने वाला:

मंत्र की अंतिम पंक्तियों में कहा गया है- 'सव्व पाप्पपणासणो'। इसका अर्थ है कि यह मंत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। नियमित जाप से व्यक्ति के भीतर के क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे विकारों का शमन होता है।
 

प्रथम मंगलकारी मंत्र:

इसे संसार के सभी मंगलों में 'प्रथम मंगल' माना गया है। जैन अनुयायी अपने दिन की शुरुआत, किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ या संकट के समय इसी मंत्र का स्मरण करते हैं।
 

वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव:

वैज्ञानिक दृष्टि से भी, नवकार मंत्र के अक्षरों का उच्चारण मस्तिष्क में सकारात्मक कंपन (Vibrations) पैदा करता है। इसमें 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं, जिनका लयबद्ध जाप तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है।
 

विश्व नवकार महामंत्र दिवस यानी आज के दिन क्या करें?

सामायिक और जाप: आज के दिन 108 बार (एक माला) नवकार मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है।
 
क्षमापना: इस मंत्र के भाव को आत्मसात करते हुए सभी जीवों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखें।
 
सादगी: आज के दिन सात्विक आहार लें और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का संकल्प करें।
 
'नवकार मंत्र' मात्र शब्दों का समूह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है।
 
विशेष: आज 9 अप्रैल को पूरे विश्व में तथा भारतभर में नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा, जिसे शांति, अहिंसा, आत्मकल्याण और विश्व मंगल का संदेश देने वाला पावन अवसर माना जा रहा है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

गुरुवार की रात को करें ये 3 अचूक उपाय, मनोकामना होगी पूर्ण

गुरुवार की रात को करें ये 3 अचूक उपाय, मनोकामना होगी पूर्णThursday night remedies: अगर आप अपनी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, संपत्ति, करियर में सफलता, या मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो गुरुवार की रात को किए जाने वाले उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय, जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं और जिनका असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)Today 09 April 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 09 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 अप्रैल...

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिSatuvai Amavasya rituals and timing: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास की अमावस्या को सतुवाई अमावस्या कहा जाता है। इसे दर्श तथा अन्वाधान अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की विशेष परंपरा है, जिस कारण इसे यह नाम मिला है। वर्ष 2026 में सतुवाई अमावस्या की महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com