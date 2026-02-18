दुनियाभर में YouTube सर्वर डाउन, 1 घंटे बाद सेवाएं बहाल, करोड़ों यूजर्स प्रभावित

Youtube Down : भारत समेत कई देशों में यूट्यूब सर्वर डाउन हो गया। इस वजह से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के करोड़ों यूजर्स परेशान हो गए। लोग यूट्यूब वीडियो नहीं देख पा रहे थे। हालांकि 1 घंटे बाद यूट्यूब की सेवाएं बहाल हो गई।

बताया जा रहा है कि यह दिग्गत सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुई। यहां 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब वीडियो नहीं चलने की शिकायत की। वीडियो पर क्लिक करने पर Something went Wrong लिखा आ रहा है। यूट्यूब टीवी भी इससे प्रभावित हुआ। डाउन डिटेक्टर पर करीब 10,000 लोगों ने इस संबंध में शिकायत की।

BREAKING: YouTube Responds to Massive Outage



YouTube's recommendation algorithm broke and the entire platform went down with it.



The site literally doesn't know how to function without telling you what to watch next https://t.co/8H5D4gfflq pic.twitter.com/WQB9kHwvoJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 18, 2026

यूट्यूब ने बयान जारी कर कहा, तकनीकी दिक्कतों पर हमारी नजर हैं। कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस आउटेज का कारण क्या था?

बहरहाल अब यूट्यूब की सभी सेवाएं शुरू हो गई है। लोग एक बार फिर अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हैं।

