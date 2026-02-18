बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (08:07 IST)

दुनियाभर में YouTube सर्वर डाउन, 1 घंटे बाद सेवाएं बहाल, करोड़ों यूजर्स प्रभावित

Youtube Down : भारत समेत कई देशों में यूट्यूब सर्वर डाउन हो गया। इस वजह से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के करोड़ों यूजर्स परेशान हो गए। लोग यूट्यूब वीडियो नहीं देख पा रहे थे। हालांकि 1 घंटे बाद यूट्यूब की सेवाएं बहाल हो गई।
 
बताया जा रहा है कि यह दिग्गत सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुई। यहां 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब वीडियो नहीं चलने की शिकायत की। वीडियो पर क्लिक करने पर Something went Wrong लिखा आ रहा है। यूट्यूब टीवी भी इससे प्रभावित हुआ। डाउन डिटेक्टर पर करीब 10,000 लोगों ने इस संबंध में शिकायत की।
 
यूट्यूब ने बयान जारी कर कहा, तकनीकी दिक्कतों पर हमारी नजर हैं। कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस आउटेज का कारण क्या था?
 
बहरहाल अब यूट्यूब की सभी सेवाएं शुरू हो गई है। लोग एक बार फिर अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हैं। 
edited by : Nrapendra Gupta
