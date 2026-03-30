सोमवार, 30 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. jio subscriber growth mp cg january 2026 trai report india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल-रायपुर , सोमवार, 30 मार्च 2026 (17:48 IST)

MP-CG में Jio का धमाका! जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स जुड़े, TRAI रिपोर्ट में खुलासा

Jio subscriber growth January 2026
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जियो ने एक बार फिर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में सबसे अधिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े हैं। जनवरी 2026 में जियो से 6.2 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े जबकि JioFiber और Jio AirFiber ब्रॉडबैंड सेवाओं को 66 हजार से अधिक नए ग्राहकों ने अपनाया। 
TRAI के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.49 करोड़ से अधिक हो चुकी है जबकि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और वायरलाइन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 31.6 लाख से ज्यादा है। इनमें जियो के 4.9 करोड़ मोबाइल ग्राहक और 19.1 लाख से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहक शामिल हैं, जो इसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाते हैं। 
 
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति को नई गति देते हुए रिलायंस जियो की JioFiber और AirFiber सेवाएं तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। इन सेवाओं के माध्यम से अब तक दोनों राज्यों में 19 लाख से अधिक घर हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार, व्यापार और घरेलू जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। 
 

शिक्षा, रोजगार और जीवनशैली में बदलाव

JioFiber की उपलब्धता ने छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई डिजिटल स्किल्स सीखने के अवसर बढ़ाए हैं। वहीं, कामकाजी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल कार्यप्रणाली पहले की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी हो गई है।
गृहिणियां भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने हुनर को पहचान दिलाते हुए घर बैठे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। 
 

बेहतर एंटरटेनमेंट और डिजिटल अनुभव

JioFiber और Jio AirFiber कनेक्शन के साथ उपभोक्ताओं को 4K में क्रिकेट देखने का शानदार अनुभव, 1000+ टीवी चैनल,लाइव टीवी फीचर्स (जिसमें 350+ HD चैनल शामिल हैं), 13+ OTT ऐप्स और अनलिमिटेड वाई-फाई जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ये सेवाएं घर को एक स्मार्ट डिजिटल हब में बदल रही हैं। 
 

हर गांव तक पहुंच रही 5G ताकत

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में जियो के पास कुल 5G स्पेक्ट्रम क्षमता का 70% से अधिक हिस्सा है, जो दोनों राज्यों के सभी  जिलों के 10 हजार से अधिक गांवों तक उपलब्ध है। जियो की स्टैंडअलोन ट्रू 5G सेवा अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच चुकी है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
योगी सरकार का बड़ा कदम, फॉरेंसिक छात्रों को मिलेगा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से होगा MOU

विमान यात्रियों के लिए खुशखबर, 60% सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, DGCA ने बनाए नए नियम, जानिए कब होंगे लागू?

विमान यात्रियों के लिए खुशखबर, 60% सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, DGCA ने बनाए नए नियम, जानिए कब होंगे लागू?DGCA new rules News : एयरलाइंस में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। डीजीसीए के नए नियम के अनुसार, हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को जहां तक संभव हो, पास-पास सीटें दी जाएं। डीजीसीए ने 20 मार्च को संशोधित एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर जारी किया है, जो 20 अप्रैल से लागू होगा।

भारत को बड़ी राहत, LPG से भरे 2 और भारतीय जहाजों ने पार किया होर्मुज, 1 अप्रैल तक पहुंचने की उम्मीद

भारत को बड़ी राहत, LPG से भरे 2 और भारतीय जहाजों ने पार किया होर्मुज, 1 अप्रैल तक पहुंचने की उम्मीदIndian LPG ships have crossed Strait of Hormuz : वेस्ट एशिया महायुद्ध के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत वाली खबर आई है। 2 और भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकल चुके हैं और अगले कुछ दिन में इनके भारतीय तटों पर पहुंचने की उम्मीद है जो लगभग 94000 टन का एलपीजी कार्गो ले जा रहे हैं। ये दोनों एलपीजी कैरियर युद्ध वाले खतरनाक क्षेत्र से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। इनके 31 मार्च और 1 अप्रैल को पहुंचने की उम्मीद है।

Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू

Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबूIran-United States-Israel के बीच बढ़ते युद्ध ने अब वैश्विक ऊर्जा संकट को गहरा दिया है। तेल और गैस की सप्लाई घटने से कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर पड़ रहा है। इसी बीच Pakistan में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पहले से महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के सामने अब तेल-गैस की कमी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।

No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोग

No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोगअमेरिका और यूरोप के कई शहरों में ‘No Kings’ नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नीतियों और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ किए गए। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है, ऊर्जा कीमतों में उछाल लाया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि, महंगाई और स्टैगफ्लेशन जैसी आशंकाओं को बढ़ा दिया है। मिनेसोटा बना प्रदर्शन का केंद्र

मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदम

मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदममध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब उत्तर कोरिया ने भी अपनी सैन्य ताकत को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने उच्च शक्ति वाले ठोस ईंधन इंजन के परीक्षण का निरीक्षण किया, जिसे देश की सामरिक क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

इंदौर में बेटी की सगाई टूटी तो महिला ने 15 हजार में दी सुपारी, लड़के के भाई की कार में लगवाई आग

इंदौर में बेटी की सगाई टूटी तो महिला ने 15 हजार में दी सुपारी, लड़के के भाई की कार में लगवाई आगइंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने सिर्फ इसलिए एक शख्‍स की कार में आग लगवाने के लिए 15 हजार में सुपारी दे दी क्‍योंकि उसकी बेटी का रिश्‍ता उससे टूट गया था।

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी में 65 हजार भर्तियां, अब डिजिटल सेंटर बनेंगी सेवाएं

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी में 65 हजार भर्तियां, अब डिजिटल सेंटर बनेंगी सेवाएंमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में आयोजित आंगनवाड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि इस वर्ष 5,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योगी सरकार का बड़ा कदम, फॉरेंसिक छात्रों को मिलेगा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से होगा MOU

योगी सरकार का बड़ा कदम, फॉरेंसिक छात्रों को मिलेगा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से होगा MOUयोगी सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज (यूपीएसआईएफएस) के विद्यार्थियों को फॉरेंसिक की फील्ड में धुरंधर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार फॉरेंसिक की दिग्गज यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करने जा रही है। यह एमओयू यूपीएसआईएफएस और चार विभिन्न संस्थानों के बीच होगा।

MP-CG में Jio का धमाका! जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स जुड़े, TRAI रिपोर्ट में खुलासा

MP-CG में Jio का धमाका! जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स जुड़े, TRAI रिपोर्ट में खुलासाटेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जियो ने एक बार फिर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में सबसे अधिक मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े हैं। जनवरी 2026 में जियो से 6.2 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े जबकि JioFiber और Jio AirFiber ब्रॉडबैंड सेवाओं को 66 हजार से अधिक नए ग्राहकों ने अपनाया।

Rule Changes : 1 अप्रैल से बदलेंगे ये 10 नियम जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर डालेंगे असर, जानना है जरूरी

Rule Changes : 1 अप्रैल से बदलेंगे ये 10 नियम जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर डालेंगे असर, जानना है जरूरी1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) के साथ ही देश में कई बड़े वित्तीय और नियामकीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में इनकम टैक्स और ITR फाइलिंग नियमों में संशोधन, PAN आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव शामिल हैं। ये सभी नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। जानिए कौनसे हैं वे 10 नियम-

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com