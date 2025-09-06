शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Women are in most trouble after earthquake in Afghanistan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (13:31 IST)

Afghanistan : चीख रही हैं मलबे में दबीं महिलाएं, किस डर से नहीं बचा रहे हैं राहतकर्मी, क्या है तालिबान का फरमान?

Women are in most trouble after earthquake in Afghanistan
Afghanistan Earthquake News : पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद हालात बदहाल हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं के लिए हो रही है। भूकंप के मलबे में दबीं ये महिलाएं चीख रही हैं, लेकिन कोई राहतकर्मी उन्‍हें बचाने नहीं आ रहा है। क्‍यों‍कि अफगानिस्तान में यह कानून है कि गैर पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते। इस तालिबानी फरमान के चलते बचाव कार्य के दौरान इन पीड़ित महिलाओं को मलबे में ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं जिन महिलाओं की मौत हो गई है, उन्हें भी कपड़ों से पकड़कर खींचा जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार, अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सबसे ज्यादा मुसीबत महिलाओं के लिए हो रही है। भूकंप के मलबे में दबीं ये महिलाएं चीख रही हैं, लेकिन कोईउन्‍हें बचाने नहीं आ रहा, क्‍यों‍कि अफगानिस्तान में यह कानून है कि गैर पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते।
अफगानिस्तान में महिला बचावकर्मियों की कमी है। इसके चलते महिला पीड़ितों के सामने खासी मुसीबत हो गई है। अफगानिस्तान में भूकंप के चलते करीब 2200 लोग मारे जा चुके हैं। हर तरफ मलबा फैला हुआ है। तालिबान ने दूसरी बार जब अफगानिस्तान में शासन शुरू किया तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी। हालांकि वह इस बात पर खरा नहीं उतरा। 
 
अफगानिस्तान में भूकंप और उसके बाद आए भीषण झटकों के कारण कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। अफगानिस्तान में महिलाओं को बिना पुरुष साथी के लंबी यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है और उन्हें ज्यादातर नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनमें गैर-लाभकारी और मानवीय संगठन भी शामिल हैं। 
गौरतलब है कि अफगानिस्तान में आपदा के बाद भारत ने तुरंत राहत सामग्री और दवाइयां भेजीं। रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान को सीधी मदद उपलब्ध कराई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी वैश्विक समुदाय से फंडिंग बढ़ाने की अपील की है।
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्ने की चार्जशीट, पत्नी सोनम को बनाया मुख्‍य आरोपी

राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्ने की चार्जशीट, पत्नी सोनम को बनाया मुख्‍य आरोपीRaja Raghuvanshi murder case : मेघालय पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाह समेत 3 अन्य को भी हत्या का आरोपी बनाया गया है।

दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में सेंध, सोने से बने हीरे जड़े कलश की चोरी

दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में सेंध, सोने से बने हीरे जड़े कलश की चोरीRed Fort security breach : दिल्ली में लाल किला की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इस ऐतिहासिक इमारत से सोने और हीरे समेत कई कीमती पत्थरों से जड़ा कलश चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि यह कलश 760 ग्राम सोने का बना है, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जड़े हुए थे। इसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है।

Weather Update : कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Weather Update : कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने दी चेतावनीWeather Update News : देश के कई राज्यों को भारी बारिश और बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?Tej Pratap Yadav news in hindi : लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव दिनों अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी के नाचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पल पल की जानकारी...

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com