सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (15:59 IST)

क्‍यों एक घंटे भी सो नहीं पा रहे वेनेजुएला के प्रेसीडेंट मादुरो, क्‍या है वजह?

President Maduro
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मुश्किलें, दहशत और चिंता बढ़ती ही जा रही है। दरअसल, अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन्स के एक नए फेज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। इसी के चलते अब सामने आया है कि मादुरो की चिंता इतनी बढ़ गई है कि वो ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका आने वाले दिनों में देश के खिलाफ नए अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें मादुरो को पद से हटाने के लिए सीआईए का अभियान भी शामिल है। इसी के चलते अब वो घबरा रहे हैं और उनकी यह घबराहट साफ सामने आ रही है।

क्‍या डर सता रहा मादुरो को: ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर एक रिपोर्ट की है। इसमें कहा गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति मादुरो हर वक्त चौंकन्ना रहते हैं। राष्ट्रपति को दो तरह के डर सता रहा है-

अमेरिका स्ट्राइक के जरिए उसकी हत्या कर सकता है : उसके ही लोग अमेरिका के दबाव में आकर उसकी हत्या कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को नार्को स्टेट कहा है और उसके राष्ट्रपति पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है। पूर्व सोशलिस्ट पार्टी के एक अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि मादुरो को डर है कि उनकी हत्या उनके करीबी सहयोगियों की ओर से विश्वासघात या अमेरिकी सैन्य हमले की वजह से हो सकती है।

सो नहीं पा रहे मादुरो : वेनेजुएला के अंतिम अमेरिकी राजदूत जेम्स स्टोरी ने मादुरो को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जेम्स स्टोरी ने द टेलीग्राफ को बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि मादुरो अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं। यह तब हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन कार्टेल ऑफ द सन्स ड्रग तस्करी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की तैयारी कर रहा है, जिसे वॉशिंगटन का दावा है कि मादुरो चला रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन ने अपने प्रयासों के तहत वेनेजुएला की सरकार को कमजोर करने के लिए कैरिबियन में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। वॉशिंगटन ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाले सूचना देने वाले के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित किया है।

हालांकि, अपने नेतृत्व और जीवन के खतरे के बावजूद मादुरो ने सार्वजनिक रूप से डर के बहुत कम संकेत दिखाए हैं। अमेरिका अगले कुछ दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ नए अभियान शुरू करने वाला है। ट्रंप प्रशासन मादुरो पर दबाव बढ़ा रहा है। छिपे हुए ऑपरेशन नए अभियान का पहला हिस्सा हो सकते हैं। अमेरिकी सेना पहले से कैरिबियन में तैनात है और CIA के गुप्त ऑपरेशन भी जारी हैं। अमेरिकी प्रशासन मादुरो को अवैध ड्रग तस्करी से जोड़ता है, जबकि मादुरो इसे नकारते रहे हैं।

अगले हफ्ते अमेरिका Cartel de los Soles (वेनेजुएला का एक ड्रग तस्करी नेटवर्क) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेगा, जिससे मादुरो की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना संभव होगा।
Edited By: Navin Rangiyal
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

