हिंसा का निर्देश देने वाले ईरानी अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका ने खोला मोर्चा, ब्लैक लिस्ट हुए कई कमांडर

अमेरिका ने गुरुवार को ईरान में जारी प्रदर्शनों के हिंसक दमन को लेकर वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी प्रशासन ने अली लारीजानी, जो ईरान कीसुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी के सचिव हैं, को इस कार्रवाई का केंद्रीय चेहरा बताया है। इन प्रतिबंधों में ईरानी वित्तीय संस्थानों से जुड़े एक गुप्त बैंकिंग नेटवर्क में शामिल 18 लोग और कंपनियां भी शामिल हैं।

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका ईरानी जनता की स्वतंत्रता और न्याय की मांग का समर्थन करता है। ये प्रतिबंध अमेरिकी एसेट्स और बिजनेस तक पहुंच को रोकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि कई टारगेट किए गए देशों में अमेरिकी फंड नहीं है।

ईरान में नाजुक हालात के मद्देनजर भारत वहां से भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है। वहीं अमेरिका ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर तेहरान की कार्रवाई के जवाब में ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। Edited by : Sudhir Sharma