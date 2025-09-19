शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. trump double game on india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (08:11 IST)

डबल गेम से भारत को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं ट्रंप, मोदी को सराहा, कहां दिया झटका

modi trump
Donald Trump News in hindi : रूस से तेल खरीदी पर भारत के सख्‍त रुख के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। एक तरफ वे भारत और पीएम मोदी से करीबी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान की चाबहार परियोजना के बहाने भारत पर शिकंजा भी कस रहे हैं। ALSO READ: Chabahar Port : ईरान का चाबहार पोर्ट अमेरिका के निशाने पर, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्या पड़ेगा असर
 
भारत से संबंधों पर क्या बोले : ब्रिटिश पीएम कीम र्स्टामर के साथ मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत क़रीब हूं। मेरी उनसे बात हुई और उन्हें मैंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।
 
उन्होंने कहा कि चीन इस समय अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहा है। लेकिन मैं और भी चीजें करने को तैयार हूं, लेकिन तब नहीं जब वे लोग जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, रूस से तेल खरीद रहे हों। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो रूस आसानी से समझौता कर लेगा और तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। हमने इसे बहुत कम कर दिया है। हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और दुनिया में किसी और देश से ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ALSO READ: मैं भारत और PM मोदी के काफी करीब हूं, पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, लंदन में बोले डोनाल्ड ट्रंप

चाबहार पर सख्ती : ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह चाबहार का संचालन करने वाले लोगों पर इस महीने के अंत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस फैसले का भारत पर भी असर पड़ेगा जो इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल को डेवलप कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत और ईरान इसे व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित कर रहे हैं।
 
उल्लेखनीय है कि ट्रंप के दोस्ताना रूख के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत एक बार फिर ट्रेक पर लौट आई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों में ट्रेड डील जल्द ही आकार ले सकती है। इसके बाद भारत को ट्रंप टैरिफ से भी काफी राहत मिल सकती है। हालांकि ट्रंप के भारत विरोधी फैसले उनकी बातों पर भी संशय पैदा कर रहे हैं।
 
ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। इसमें से 25 फीसदी टैरिफ भारत द्वारा रूस के तेल खरीदी को देखते हुए लगाया गया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति चाहते हैं कि रूस से तेल खरीदी बंद कर दे।
edited by : Nrapenda Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमत

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमतHonda ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। बाइक की कीमत 12,999 यूरो यानी करीब 15.56 लाख रुपए रखी गई है। बाइक को योरपीयन बाजार में लॉन्च किया गया है। हालांकि होंडा यह बाइक भारत में कब लॉन्च करेगी, इसे लेकर उसने कोई जानकारी नहीं दी है। खबरों के मुताबिक भारत में इस बाइक को 10-12 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमान

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमानइंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए अब इसे रोकने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए एक नया फरमान जारी किया है।

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहा

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहाonline gaming bill 2 : ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं।

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसान

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसानEmployees Provident Fund Organisation: सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को अब एक ही पोर्टल पर सभी प्रमुख सेवाओं और अपने खाते से जुड़ी जानकारियां एकल लॉगिन के जरिए मिल जाएंगी। श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को अधिक पारदर्शी, सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सेवाएं देने के लिए कई सुधार किए हैं।

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाहगृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी ने एक यात्रा की। उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी।

और भी वीडियो देखें

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ ने भारत के सामने एक नया रणनीतिक एजेंडा पेश किया है, जिसका मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देना है। यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका यूरोप से भारत पर भारी टैरिफ लगाने की मांग कर रहा है।

LIVE : रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके, सुनामी की चेतावनी

LIVE : रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके, सुनामी की चेतावनीLatest News Today Live Updates in Hindi : रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई। पल पल की जानकारी...

Chabahar Port : ईरान का चाबहार पोर्ट अमेरिका के निशाने पर, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्या पड़ेगा असर

Chabahar Port : ईरान का चाबहार पोर्ट अमेरिका के निशाने पर, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्या पड़ेगा असरchabahar port : ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह चाबहार का संचालन करने वाले लोगों पर इस महीने के अंत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस फैसले का भारत पर भी असर पड़ेगा जो इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल को डेवलप कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत और ईरान इसे व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित कर रहे हैं।

2 साल पहले ही बताया था, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक CEO का जवाब

2 साल पहले ही बताया था, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक CEO का जवाबकर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने वार को कहा कि 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के कथित प्रयासों के सिलसिले में निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास उपलब्ध सभी जानकारी पहले ही कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के साथ साझा की जा चुकी है।

मैं भारत और PM मोदी के काफी करीब हूं, पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, लंदन में बोले डोनाल्ड ट्रंप

मैं भारत और PM मोदी के काफी करीब हूं, पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, लंदन में बोले डोनाल्ड ट्रंपट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए, उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि जिस एक को मैंने सबसे आसान सोचा था, वह मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया है और मेरा भरोसा तोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘बहुत करीब’ होने के बावजूद रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) का भी उल्लेख किया।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com