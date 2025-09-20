शनिवार, 20 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (09:10 IST)

टिकटॉक पर ट्रंप ने अमेरिकियों को सुनाई खुशखबर, कब हटेगा प्रतिबंध?

Trump Jinping TikToK deal : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर उनके प्रस्ताव को चीनी राष्‍ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इससे अमेरिका में जल्द ही टिकटॉक से प्रतिबंध हटने की संभावना है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है। हम इस डील के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि हमने लगभग 2 घंटे बातचीत की। हमने व्यापार, युद्ध के बारे में और हमने बहुत सी चीजों के बारे में बात की। यह एक अच्छी बातचीत थी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।
 
ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि टिकटॉक पर हमारा बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। ओरेकल, सिल्वर लेक और आंद्रेसेन होरोविट्ज़ इसके निवेशक हैं। ये सभी अमेरिकी निवेशक हैं और हमारे देश से प्यार करते हैं। उनका इस पर नियंत्रण होगा।
 
उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध के बाद लंबे समय से अमेरिका में फिर शुरू करने की मांग की जा रही थी। इस डील के बाद टिकटॉक पर अमेरिकी कंपनी बन गई है। अब जल्द ही इस पर से प्रतिबंध हटने की संभावना है।
