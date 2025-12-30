मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (10:34 IST)

ट्रंप की हमास को चेतावनी, जल्द हथियार नहीं डाले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

trump
Trump News in Hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा- अगर हमास ने जल्द हथियार नहीं डाले, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ALSO READ: पुतिन के घर ड्रोन अटैक, रूस ने नाकाम किया हमला, क्या बोले जेलेंस्की?
 
ट्रंप ने कहा कि गाजा में स्थायी शांति के लिए हामास का निरस्त्रीकरण अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमास को हथियार डालने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो भुगतने के लिए तैयार रहें।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत का मुख्य एजेंडा गाजा में संघर्षविराम और हमास की भूमिका रहा। इस मुद्दे पर दोनों देशों के विचार काफी हद तक एक जैसे हैं। हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उस पर हमारे बीच बहुत कम मतभेद हैं।
 
उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और गाजा में स्थिरता तभी संभव है, जब हिंसा और हथियारों का पूरी तरह अंत हो।
 
इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बयान देते हुए कहा कि इजराइल ने एक नई परंपरा बनाने या पुरानी परंपरा तोड़ने का फैसला किया है। वह अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल पुरस्कार देगा। 80 साल में पहली बार यह पुरस्कार किसी गैर इजराइली को दिया जा रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामलाPakistan News : पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान में भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घर

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घरभारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में हिन्दुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और जलाए जाने की खौफनाक घटना के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पिरोजपुर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले का ताजा मामला सामने आया है।

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांग

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांगपूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के संगठन के साथ पीएम मोदी की तारीफ पर अब अपनी ही पार्टी में घिर गए है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला बताते हुए सामंतवाद और ठाकुरवाद का पोषक बताया।

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडकsilver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए।

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?Share Market 2025 : 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के जितना रिटर्न दिया 2025 उतना ही निराशाजनक रहा। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से जमकर निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभालने में पूरा जोर लगा दिया। नतीजतन इंडेक्स तो गिरने के बाद फिर संभल गए लेकिन निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

पुतिन के घर ड्रोन अटैक, रूस ने नाकाम किया हमला, क्या बोले जेलेंस्की?

पुतिन के घर ड्रोन अटैक, रूस ने नाकाम किया हमला, क्या बोले जेलेंस्की?Drone Attack at Putin House : रूस ने सोमवार को दावा कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इधर जेलेंस्की ने आरोप को पूरी तरह झूठा और मनगढंत बताते हुए कहा कि रूस हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है।

UP : लोकल फॉर वोकल की गूंज से सजा मेरठ का खादी महोत्सव, देशभर के उत्पाद एक छत के नीचे

UP : लोकल फॉर वोकल की गूंज से सजा मेरठ का खादी महोत्सव, देशभर के उत्पाद एक छत के नीचेलोकल फॉर वोकल की अलख को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार की पहल पर मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा भव्य खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नए साल 2026 के अवसर पर यदि कोई एक ही स्थान पर देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक, स्वदेशी और हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी करना चाहता है तो जीआईसी मैदान मेरठ में लगा यह महोत्सव एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।

मुंबई में दर्दनाक हादसा, रिवर्स ले रही बेस्ट की बस ने 13 लोगों को कुचला

मुंबई में दर्दनाक हादसा, रिवर्स ले रही बेस्ट की बस ने 13 लोगों को कुचलाMumbai Best Bus Accident News : मुंबई के भांडुप पश्‍चिम में हुए एक दर्दनाक हादसे में बेस्ट की एक बस ने पैदल जा रहे 13 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LIVE: उत्तर भारत में कोहरे का कहर, 600 उड़ानें और 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित

LIVE: उत्तर भारत में कोहरे का कहर, 600 उड़ानें और 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावितLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड वेव और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। दृश्यता शून्य तक पहुंचने से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है। पल पल की जानकारी...

पीएम खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से बीमार चल रही थीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम

पीएम खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से बीमार चल रही थीं बांग्लादेश की पूर्व पीएमKhalida Zia news in hindi : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार को सुबह 6 बजे ढाका के एवरकेयर अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
