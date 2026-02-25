बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. donald trump state of the union 2026 golden age border crime
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (08:23 IST)

स्टेट ऑफ द यूनियन 2026 में ट्रंप का दावा: अमेरिका का गोल्डन एज, बॉर्डर पर 56% कम हुआ फेंटानिल फ्लो

Donald Trump State of the Union 2026
Trump State of Union 2026 Speech : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि हम और बेहतर और बेहतर करते रहेंगे। यह अमेरिका का गोल्डन एज ​​है। उन्होंने दावा किया कि बॉर्डर पर जानलेवा फेंटानिल का फ्लो एक साल में रिकॉर्ड 56% कम हुआ है। ALSO READ: Donald Trump : क्या भारत है डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर, India-US Trade Deal का पूरा गणित, टैरिफ रिफंड करने का दबाव

एक साल पहले कैसा था अमेरिका

उन्होंने कहा कि जब मैंने 12 महीने पहले इस चैंबर में बात की थी, तो मुझे एक ऐसा देश विरासत में मिला था जो संकट में था, जिसकी इकॉनमी रुकी हुई थी, महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर थी, बॉर्डर पूरी तरह खुला था, मिलिट्री और पुलिस में भर्ती बहुत खराब थी, देश में क्राइम बहुत ज़्यादा था और पूरी दुनिया में जंग और अफरा-तफरी मची हुई थी।

एक साल में सदियों का बदलाव

उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ एक साल बाद, मैं पूरे सम्मान और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने ऐसा बदलाव किया है जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा और यह सदियों का बदलाव है। यह सच में सदियों का बदलाव है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मजबूत, हम फिर से जीत रहे हैं।

हत्या की दर में सबसे बड़ी गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 9 महीनों में, अमेरिका में शून्य अवैध लोगों को आने दिया गया है। हम हमेशा ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर आने देंगे, जो हमारे देश से प्यार करेंगे और इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमारे बॉर्डर पर जानलेवा फेंटानिल का फ्लो एक साल में रिकॉर्ड 56% कम हुआ है। पिछले साल, हत्या की दर में इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। यह 125  साल में सबसे बड़ी गिरावट है।

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का अपना वादा निभाया

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का अपना वादा निभाया है। यह नारा अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य रिपब्लिकन नेताओं द्वारा अमेरिका में तेल और गैस ड्रिलिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

हेलेब्यूक को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम

अमेरिकी पुरुष हॉकी के ओलंपिक हीरो कॉनर हेलेब्यूक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित करने की घोषणा की। अमेरिका ने 2026 विंटर ओलंपिक के फाइनल में कनाडा को हराकर 46 साल बाद हॉकी में स्वर्ण पदक जीता।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लिए CM भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला: 302.40 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए ब्रिज

घर की छत पर लगाएं Solar Panel, पाएं 300 Units तक Free Electricity और भारी Subsidy

घर की छत पर लगाएं Solar Panel, पाएं 300 Units तक Free Electricity और भारी Subsidy300 Units Free Power! PM Surya Ghar Yojana से घर बैठे पाएं Solar Panel Subsidy का फायदा

अमेरिका हुआ लाचार! सबसे महंगे वॉरशिप में शौचालय चौक, क्या 'टॉयलेट संकट' से टलेगा ईरान पर हमला?

अमेरिका हुआ लाचार! सबसे महंगे वॉरशिप में शौचालय चौक, क्या 'टॉयलेट संकट' से टलेगा ईरान पर हमला?13 अरब डॉलर का अमेरिकी विमानवाहक पोत 'जेराल्ड आर. फोर्ड' एक मामूली शौचालय समस्या के कारण लाचार! क्या ईरान पर हमला टल जाएगा? जानें इस अजीबोगरीब संकट की पूरी कहानी।

क्या सुसाइड बॉम्बर था पायलट सुमित कपूर? अमोल मिटकरी के सनसनीखेज दावों से अजित पवार की मौत का रहस्य और गहराया

क्या सुसाइड बॉम्बर था पायलट सुमित कपूर? अमोल मिटकरी के सनसनीखेज दावों से अजित पवार की मौत का रहस्य और गहरायाAjit Pawar death mystery: महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मृत्यु के मामले ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। विधायक रोहित पवार के बाद अब एनसीपी (अजीत पवार गुट) के विधायक अमोल मिटकरी ने इस घटना की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से करते हुए पायलट पर 'सुसाइड बॉम्बर' होने का संदेह जताया है।

प्रयागराज पोक्सो केस में बड़ा मोड़: अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद

प्रयागराज पोक्सो केस में बड़ा मोड़: अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंदAvimukteshwaranand bail plea : प्रयागराज में तुलसी पीठ से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। झूंसी थाने में बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज एफआईआर के बाद मामला अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है।

'मास्टरमाइंड' शब्द पर भड़के MP मनोज झा, उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से पूछे तीखे सवाल

'मास्टरमाइंड' शब्द पर भड़के MP मनोज झा, उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से पूछे तीखे सवालRJD MP Manoj Jha on Uday Bhanu Chib: दिल्ली में एआई समिट (AI Summit) के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने पुलिस द्वारा चिब को 'मास्टरमाइंड' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

और भी वीडियो देखें

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मोदी सरकार का शिकंजा, जुगनू समेत 5 ऐप्स को किया ब्लॉक

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मोदी सरकार का शिकंजा, जुगनू समेत 5 ऐप्स को किया ब्लॉकOTT Plateforms : मोदी सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले पांच ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआइपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नाम के 5 ओटीटी प्लेटफार्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

लेबनान से शुरू होगा ईरान-अमेरिका का भयंकर युद्ध! भारत के लिए क्यों है यह 'खतरे की घंटी'?

लेबनान से शुरू होगा ईरान-अमेरिका का भयंकर युद्ध! भारत के लिए क्यों है यह 'खतरे की घंटी'?Iran US War Alert: दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। लेबनान के मोर्चे पर बढ़ती हलचल ने संकेत दे दिए हैं कि अब संघर्ष केवल इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहा। खुफिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव का 'काउंटडाउन' शुरू हो चुका है।

नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लिए CM भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला: 302.40 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए ब्रिज

नर्मदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लिए CM भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला: 302.40 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए ब्रिजGujarat News in Hindi : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendrabhai Patel) ने नर्मदा जिले के आदिवासी इलाकों के विकास के लिए एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जिले में दो नए पुलों के निर्माण के लिए कुल 302.40 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे 11 गांवों के 18 हजार लोगों को फायदा मिलेगा।

स्टेट ऑफ द यूनियन 2026 में ट्रंप का दावा: अमेरिका का गोल्डन एज, बॉर्डर पर 56% कम हुआ फेंटानिल फ्लो

स्टेट ऑफ द यूनियन 2026 में ट्रंप का दावा: अमेरिका का गोल्डन एज, बॉर्डर पर 56% कम हुआ फेंटानिल फ्लोTrump State of Union 2026 Speech : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि हम और बेहतर और बेहतर करते रहेंगे। यह अमेरिका का गोल्डन एज ​​है। उन्होंने दावा किया कि बॉर्डर पर जानलेवा फेंटानिल का फ्लो एक साल में रिकॉर्ड 56% कम हुआ है।

इजराइल दौरे पर पीएम मोदी, लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, दिन की 5 बड़ी खबरें

इजराइल दौरे पर पीएम मोदी, लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, दिन की 5 बड़ी खबरें25 February Updates : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल दौरे पर रवाना हो रहे हैं। IMD ने 7 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया। मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंग्लैंड टी20 विश्‍वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। 25 फरवरी, बुधवार की 5 बड़ी खबरें :

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com