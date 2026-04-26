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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : रविवार, 26 अप्रैल 2026 (14:32 IST)

Donald Trump : टीचर है हमलावर, आखिर क्यों करना चाहता था ट्रंप पर हमला, कैसे दिया सुरक्षाकर्मियों को चकमा, चौंकाने वाले खुलासे

ट्रंप पर हमले की कोशिश में बड़ा खुलासा: कैलिफोर्निया का टीचर निकला हमलावर, सुरक्षा में भारी चूक

attack on trump
वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाले संदिग्ध को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमलावर कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया का एक टीचर निकला। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल एलेन (Cole Allen) के रूप में हुई है। एलेन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और पेशे से एक टीचर बताया जा रहा है। 
एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने उसकी पहचान की पुष्टि की है। अभी तक उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जिससे जांच एजेंसियां और भी हैरान हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वह सुरक्षा घेरे को चकमा देकर होटल के भीतर हथियार ले जाने में कामयाब रहा। सीक्रेट सर्विस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। घटना के समय वहां मौजूद वॉलंटियर के मुताबिक हमलावर का हथियार सामान्य बंदूक जैसा नहीं दिख रहा था। एलेन ने अपने बैग से एक 'लंबा हथियार' निकाला और उसे मौके पर ही असेंबल किया। हथियार असेंबल होते ही उसने बॉलरूम की ओर बढ़ने की कोशिश की और अंधाधुंध 7 से 8 गोलियां चलाईं।

क्या कहा पुलिस ने 

वॉशिंगटन DC पुलिस प्रमुख जेफ्री कैरोल ने खुलासा किया कि आरोपी ने होटल की सुरक्षा भेदने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया। आरोपी उसी वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में एक मेहमान के तौर पर ठहरा हुआ था। इस कारण से वह पहले से ही सुरक्षा घेरे के भीतर मौजूद था। वह टेरेस एंट्री के पास एक ऐसे स्टोर रूम में छिपा था जहां बार का सामान रखा था। चश्मदीदों के अनुसार उस छोटे से कमरे में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। हालांकि अभी यह सामने नहीं आया कि हमले के पीछे उसका मकसद क्या था।   Edited by : Sudhir Sharma
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