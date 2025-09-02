महानआर्यमन बने MPCA के नए अध्यक्ष, पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया गले

ग्वालियर के शाही सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) की कमान संभाल ली है। इंदौर में आयोजित समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने उन्हें पदभार सौंपा। इस मौके पर उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां मौजूद रहे, पद संभालने के पिता ज्‍योतिरादित्‍य ने बेटे को गले लगा लिया।इससे पहले साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर MPCA के अध्यक्ष बने थे। इस बार महानआर्यमन सिंधिया अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना पहले से ही तय था। महानआर्यमन सिंधिया, सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने MPCA की कमान संभाली है। उनके दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लंबे समय तक इस पद पर रह चुके हैं।17 नवंबर 1995 को जन्मे महानआर्यमन वर्तमान में मध्य प्रदेश लीग (MPL) के अध्यक्ष और ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ (GDCA) के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। क्रिकेट के अलावा उन्हें संगीत का भी शौक है।Edited By: Navin Rangiyal