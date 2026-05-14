गुजरात में बनेगा देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20667 करोड़ आएगी लागत, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

Semi High Speed ​​Rail Corridor Project : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद-सरखेज–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है।





आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद-सरखेज–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद और धोलेरा के बीच 134 किलोमीटर लंबी सेमी हाई स्पीड वाली दोहरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस पर लगभग 20667 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम हो जाएगा।





यह भारतीय रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड गलियारा होगा जिसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक के साथ बनाया जाएगा। इस गलियारे पर ट्रेन की परिचालन गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रस्तावित नई रेल लाइन का निर्माण 4 वर्षों में पूरा होना है।

Edited By : Chetan Gour