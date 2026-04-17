साबरकांठा भाजपा को बड़ा झटका : प्रभावशाली महिला नेता लीनाबेन निनामा का असामयिक निधन

साबरकांठा जिले में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। विजयनगर तालुका पंचायत की चितरिया सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहीं लीनाबेन निनामा का अचानक निधन हो गया है। वे क्षेत्र की एक मजबूत और सक्रिय महिला नेता के रूप में जानी जाती थीं। उनके निधन की खबर फैलते ही स्थानीय राजनीति और भाजपा खेमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

संक्षिप्त उपचार के बाद ली अंतिम सांस

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम को लीनाबेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत इलाज के लिए भिलोड़ा के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज सफल नहीं हो सका और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। इस आकस्मिक घटना से उनके परिवार के सदस्य और समर्थक गहरे सदमे में हैं।

चितरिया सीट का चुनाव स्थगित होने की संभावना

चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के निधन के कारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार विजयनगर तालुका पंचायत की चितरिया सीट का चुनाव स्थगित होने की पूरी संभावना है। नियमानुसार, आधिकारिक उम्मीदवार के निधन पर उस सीट के लिए मतदान प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाती है और भविष्य में नई तारीख घोषित की जाती है। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

स्थानीय राजनीति में बड़ी क्षति

लीनाबेन निनामा न केवल एक उम्मीदवार थीं, बल्कि चितरिया और विजयनगर क्षेत्र के लोगों के बीच एक लोकप्रिय नेता भी थीं। भाजपा के लिए भी वे एक प्रभावशाली महिला चेहरे के रूप में महत्वपूर्ण थीं। उनके असामयिक निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है और सामाजिक क्षेत्र में भी एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।

Edited By : Chetan Gour