पत्नी संग ताजमहल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डायना बेंच पर खिंचवाई फोटो

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आगरा के ताजमहल कर दीदार किया। इस दौरान दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। मार्को और जेनेट 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ थे।

मार्को रूबियो और जेनेट के साथ करीब 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी ताजमहल पहुंचा। वे सुबह 10:30 बजे होटल गोल्फ कार्ट में बैठकर ताजमहल पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा।





अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताजमहल को दुनिया की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक बताया। ताजमहल देखने के बाद जेनेट से उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बेहद खूबसूरत।





भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आइकॉनिक ताजमहल में मार्को रूबियो, जेनेट रूबियो और रॉबर्ट गैब्रियल के साथ वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह भारत की असाधारण विरासत और शिल्प कौशल का एक बेहद खूबसूरत प्रतीक है।

Wonderful to be back at the iconic Taj Mahal with @SecRubio, @jeanettedr4 and Robert Gabriel. A breathtaking symbol of India’s extraordinary heritage and craftsmanship. pic.twitter.com/ezoCNJ3l1C — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 25, 2026

ताजमहल देखने के बाद मार्को रूबियो प्रतिनिधिमंडल के साथ होटल अमर विलास पहुंचे। यहां लंच के बाद वे दोपहर 12:48 बजे खेरिया एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर रवाना हो गए।

edited by : Nrapendra Gupta