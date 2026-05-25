पत्नी संग ताजमहल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डायना बेंच पर खिंचवाई फोटो
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आगरा के ताजमहल कर दीदार किया। इस दौरान दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। मार्को और जेनेट 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ थे।
मार्को रूबियो और जेनेट के साथ करीब 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी ताजमहल पहुंचा। वे सुबह 10:30 बजे होटल गोल्फ कार्ट में बैठकर ताजमहल पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने स्मारक परिसर का भ्रमण किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताजमहल को दुनिया की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक बताया। ताजमहल देखने के बाद जेनेट से उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बेहद खूबसूरत।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आइकॉनिक ताजमहल में मार्को रूबियो, जेनेट रूबियो और रॉबर्ट गैब्रियल के साथ वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह भारत की असाधारण विरासत और शिल्प कौशल का एक बेहद खूबसूरत प्रतीक है।
ताजमहल देखने के बाद मार्को रूबियो प्रतिनिधिमंडल के साथ होटल अमर विलास पहुंचे। यहां लंच के बाद वे दोपहर 12:48 बजे खेरिया एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर रवाना हो गए।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें