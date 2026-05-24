Hormuz को लेकर जल्द आ सकती है खुशखबरी, भारत में Marco Rubio का बड़ा बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने ईरान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आज देर शाम तक और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। रुबियो ने कहा कि होर्मुज को लेकर खुशखबरी जल्द आ सकती है।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने कहा कि पिछले 48 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के साझेदार देशों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हालांकि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके।

रूबियो ने कहा कि Strait of Hormuz एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और वहां व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने या बाधित करने की धमकी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी प्रकार का टोल या बाधा न हो।

वहीं भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में लोगों के बीच संपर्क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने वैध यात्रियों को वीजा जारी करने में आने वाली परेशानियों का मुद्दा भी उठाया। जयशंकर ने कहा कि अवैध आव्रजन पर सहयोग जारी रहेगा, लेकिन इसका असर वैध यात्रा और कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए।

जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की “जीरो टॉलरेंस” नीति दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने पिछले वर्ष अमेरिका से भारत को 26/11 मुंबई हमलों के एक प्रमुख साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण का भी उल्लेख किया।

ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले एक साल में अमेरिका से भारत का ऊर्जा आयात काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर “डी-रिस्किंग” का है और ऊर्जा क्षेत्र में कई स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।