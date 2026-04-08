GSRTC की बड़ी सौगात, एसटी निगम ने लांच की नई ऑनलाइन पास प्रणाली

Gujarat News : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ समय से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी ऑनलाइन यात्री पास सेवा अब फिर से शुरू कर दी गई है। इस निर्णय से विशेष रूप से नौकरी-पेशा वर्ग और छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो प्रतिदिन एसटी बसों में यात्रा करते हैं।

इन-हाउस सॉफ्टवेयर और डिजिटल पेमेंट की सुविधा

निगम ने इस बार किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर रहने के बजाय अपना स्वयं का 'इन-हाउस सॉफ्टवेयर' विकसित किया है, ताकि तकनीकी समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा सके। इस नई प्रणाली में यात्रियों के लिए QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और तेज है, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी।

पास प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया

नई व्यवस्था के अनुसार, यात्री घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्री को केवल एक बार अपने नजदीकी डिपो या बस स्टेशन पर जाकर पास का प्रिंट लेना होगा। इस सुविधा के कारण अब यात्रियों को पास बनवाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

એસ.ટી.નિગમ દ્વારા ઓનલાઈન મુસાફર પાસ સેવા પુનઃ શરૂ ! ????



- ગુજરાત એસ.ટી.નિગમ દ્વારા દૈનિક મુસાફર પાસ યોજનામાં મુસાફરો માટે ઓનલાઈન પાસ સિસ્ટમ ટેક્નિકલ કારણોથી બંધ હતી તે નિગમ દ્વારા ઇનહાઉસ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી પુનઃ શરૂ કરવામાં આવી છે.



- હવેથી મુસાફર પાસનું પેમેન્ટ ક્યુઆર કોડથી… — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 7, 2026

लाखों यात्रियों को सीधा लाभ

राज्यभर में लोकल और एक्सप्रेस बसों में यात्रा करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक यात्रियों को इस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। एसटी निगम का यह कदम 'डिजिटल गुजरात' अभियान को गति देने के साथ-साथ यात्रियों के सफर को अधिक सुखद और सरल बनाएगा। निगम की इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

Edited By : Chetan Gour