शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Gujarat State Road Transport Corporation makes a big announcement regarding Holi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (11:24 IST)

होली-धुलेंडी पर यात्रियों को बड़ी सौगात, GSRTC चलाएगा 1300 अतिरिक्त एसटी बसें, जानिए रूट और बुकिंग व्यवस्था

GSRTC makes a big announcement regarding Holi
GSRTC makes a big announcement regarding Holi : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने आगामी होली और धुलेंडी के त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अपने वतन जाने वाले लोगों और तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम द्वारा 1300 अतिरिक्त बसें आवंटित की गई हैं।

राज्य के गृह एवं परिवहन राज्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में एसटी निगम आगामी 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक पूरे गुजरात के विभिन्न मार्गों पर ये अतिरिक्त बसें चलाएगा। इस प्रशासनिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य त्योहारों की छुट्टियों में घर जाने वाले श्रमिकों, नौकरी-पेशा लोगों और विशेष रूप से डाकोर व द्वारका जाने वाले लाखों दर्शनार्थियों को परिवहन में किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देना है। ये 1300 अतिरिक्त बसें निर्धारित अवधि के दौरान 7500 से अधिक चक्कर लगाएंगी।

किन मार्गों पर मिलेगी विशेष सुविधा?

त्योहारों के दौरान रत्न कलाकारों और श्रमिकों को अपने गांव पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए विशेष रूप से निम्नलिखित रूटों पर ध्यान केंद्रित किया गया है :
 
प्रस्थान स्थान : अहमदाबाद, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर और भुज।
- मुख्य गंतव्य (Destinations) : गोधरा, दाहोद, झालोद और छोटा उदयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था।

श्रद्धालुओं के लिए 'द्वारका-डाकोर' स्पेशल होली के पावन पर्व पर डाकोर और द्वारका के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की है :

 डिजिटल बुकिंग और हेल्प लाइन

 यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े इसके लिए ऑनलाइन सुविधाओं पर जोर दिया गया है :
 -आधिकारिक वेबसाइट : www.gsrtc.in
-मोबाइल ऐप : GSRTC Official App
-24x7 हेल्प लाइन : 1800 233 666666
-ऑफ लाइन टिकट : राज्य के सभी एसटी डिपो (Depots) पर भी टिकट और जानकारी उपलब्ध रहेगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

US Iran Tensions : मिडिल ईस्ट में US ने तैनात किए F-35, F-22 फाइटर जेट्स और warships, ईरान पर हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप

US Iran Tensions : मिडिल ईस्ट में US ने तैनात किए F-35, F-22 फाइटर जेट्स और warships, ईरान पर हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंपइराक युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी

Telangana: दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने की गर्भवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

Telangana: दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने की गर्भवती सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से हत्यातेलंगाना के वनस्थलीपुरम में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक तीन महीने की गर्भवती महिला की उसके पूर्व पति ने घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। मीडिया खबरों के मुताबिक आरोपी महिला की दूसरी शादी से नाराज था और बदला लेना चाहता था।

तारिक रहमान के PM बनते ही बांग्लादेश का बड़ा फैसला: भारतीय एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस बंद

तारिक रहमान के PM बनते ही बांग्लादेश का बड़ा फैसला: भारतीय एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस बंदSpiceJet News : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालते ही बांग्लादेश (Tarique Rahman Bangladesh) ने भारतीय एयरलाइन के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAB) ने भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के लिए अपना हवाई क्षेत्र (Airspace) पूरी तरह से ब्लॉक (SpiceJet Airspace Ban)कर दिया है।

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी स्ट्राइक : मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 200 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी स्ट्राइक : मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 200 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्तछत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई एक भीषण मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इस बड़ी सफलता के साथ ही सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के नेटवर्क को जड़ से हिलाते हुए उनके 214 ठिकानों और बंकरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

फुटबॉल खेलते वक्त मैदान में गिरे शिलांग सांसद रिकी सिंग्कोन, 52 साल की उम्र में निधन

फुटबॉल खेलते वक्त मैदान में गिरे शिलांग सांसद रिकी सिंग्कोन, 52 साल की उम्र में निधनRicky Andrew J. Syngkon: फुटबॉल खेलते समय शिलांग के सांसद रिकी सिंग्कोन अचानक मैदान में ही गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सिंग्कोन के निधन से मेघालय में शोक की लहर फैल गई। वे 52 साल के थे।

600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में सफर करेंगे सीएम योगी

600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में सफर करेंगे सीएम योगीChief Minister Yogi Adityanath: जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव (मैग्नेटिक लेविटेशन) ट्रेन, जो चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है।

हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, मोहन भागवत भी थे ट्रेन में सवार

हरदोई में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, मोहन भागवत भी थे ट्रेन में सवारVande Bharat Express : लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हरदोई के कौढ़ा गांव के पास गुरुवार को पथराव किया गया। इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी सवार थे। पथराव से यात्रियों में हड़कंप मच गया।

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 59 TDO के सामूहिक तबादले

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक फेरबदल: 59 TDO के सामूहिक तबादलेGujarat News in Hindi : गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पंचायत, ग्राम आवास और ग्राम विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न तालुकों में कार्यरत 59 तालुका विकास अधिकारियों (TDO) के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं।

AI से बदलेगी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, आशा वर्कर्स को मिला स्मार्ट डिजिटल साथी

AI से बदलेगी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, आशा वर्कर्स को मिला स्मार्ट डिजिटल साथीभारत के दूरदराज इलाकों में काम कर रही आशा वर्कर इस साल एआई इम्पैक्ट सम्मलेन के केंद्र में हैं। भारत की लास्ट-माइल हेल्थकेयर डिलीवरी काफी हद तक इन आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम नेटवर्क पर टिकी है। लेकिन सीमित चिकित्सीय प्रशिक्षण, भारी कागजी काम और विशेषज्ञ सलाह तक देर से पहुंच जैसी चुनौतियां उनके काम को कठिन बनाती हैं। सम्मलेन में इसका जिक्र पैनल डिस्कशन और पॉलिसी संवादों में भी दिखाई दे रहा है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com