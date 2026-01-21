बुधवार, 21 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 21 जनवरी 2026 (16:18 IST)

Republic Day Speech 2026: बच्चों के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का सबसे शानदार भाषण

स्कूल में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच पर भाषण देता बच्चा
Republic Day 2026 Speech: 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होता है। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन देशभक्ति की लहर होती है। यदि आपका बच्चा भी इस गणतंत्र दिवस पर मंच (Stage) पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, तो उसे एक ऐसे भाषण की जरूरत है जो प्रभावशाली भी हो और याद करने में आसान भी। यहां हम एक ऐसा ही 'तैयार भाषण' दे रहे हैं जो शब्दों और भावनाओं का सटीक मिश्रण है।ALSO READ: 'दिल ना लिया' गाने पर सेना के जवानों की कदमताल, वायरल हुआ गणतंत्र दिवस की तैयारियों का वीडियो
 
  1. 26 जनवरी पर क्या भाषण दें?
  2. 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा?
  3. मंच पर भाषण की शुरुआत कैसे करें?
  4. भाषण देने के लिए टिप्स।
  5. गणतंत्र दिवस पर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
 

26 जनवरी पर क्या भाषण दें?

 
मुख्य आलेख: गणतंत्र दिवस पर विशेष भाषण (Script)
 

मंच पर भाषण की शुरुआत कैसे करें?

 
अपने भाषण की शुरुआत इस शेर से करें: 'ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।'
 
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों,
 
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहां भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
 

26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा?

 
26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचान दिलाई। इस बार हम भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। यह संविधान हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य सिखाता है। आज का दिन उन महान वीरों को याद करने का है, जिन्होंने देश को आजाद कराने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
 
मेरे साथियों, एक छात्र के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम मन लगाकर पढ़ें, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और हमेशा सच का साथ दें। क्योंकि हम बच्चे ही कल के भारत का भविष्य हैं।
 
आइए, आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश बनाएंगे।
 
जय हिन्द, जय भारत!
 

भाषण देने के लिए टिप्स (Tips for Kids):

 
आत्मविश्वास: भाषण देते समय सामने देख कर बोलें।
 
आवाज: आवाज में जोश रखें ताकि पीछे तक सुनाई दे।
 
हाथों का इशारा: बोलते समय हाथों का हल्का प्रयोग करें।
 
गणतंत्र दिवस पर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
 
प्रश्न 1. 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस है? 
उत्तर: 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
 
प्रश्न 2. गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 
उत्तर: 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, इसीलिए यह दिन मनाया जाता है।
 
प्रश्न 3. बच्चों के भाषण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 
उत्तर: स्कूली बच्चों के लिए 2 से 3 मिनट का भाषण (लगभग 250-300 शब्द) सबसे प्रभावशाली होता है।
 
प्रश्न 4. गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? 
उत्तर: 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को देश आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को देश का कानून यानी संविधान लागू हुआ था।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Republic Day Essay 2026: गणतंत्र दिवस 2026: पढ़ें राष्ट्रीय पर्व पर बेहतरीन निबंध
 
