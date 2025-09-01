मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
Written By समय ताम्रकर

अक्षय कुमार जब डिम्पल कपाड़िया के साथ रोमांस करते-करते रह गए

Dimple and Akshay Romance
90 के दशक का वह दौर याद है, जब अक्षय कुमार ने अपनी खिलाड़ी सीरीज़ से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था? उन्हीं में से एक थी 1996 की सुपरहिट फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’, जिसने रिलीज होते ही सिनेमा हॉल में तूफान ला दिया। रोमांस, जबरदस्त एक्शन और चौंकाने वाले ट्विस्ट इस फिल्म की पहचान थे।
 
फिल्म की स्टारकास्ट और अंडरटेकर का सरप्राइज
इस फिल्म के डायरेक्टर उमेश मेहरा थे और इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, रेखा और गुलशन ग्रोवर ने मुख्य किरदार निभाए। लेकिन असली सरप्राइज था WWF के मशहूर रेसलर अंडरटेकर (ब्रायन ली) का रोल। अक्षय और अंडरटेकर की फाइट को खूब प्रमोट किया गया और यही कारण था कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की। शूटिंग के दौरान अक्षय ने अंडरटेकर को उठाया, जिससे उनकी पीठ में महीनों तक दर्द रहा।

Dimple Kapadia
 
रेखा की एंट्री और डिम्पल का एग्जिट
फिल्म की शुरुआत में विलेन के लिए महिला किरदार की तलाश थी। डायरेक्टर ने पहले डिम्पल कपाड़िया को चुना। मजे की बात ये कि तब किसी ने नहीं सोचा था कि अक्षय एक दिन डिम्पल की बेटी से शादी करेंगे। कहानी में एक बोल्ड गाने ‘इन द नाइट नो कंट्रोल’ की भी जरूरत थी, जिसे डिम्पल और अक्षय पर फिल्माया जाना था। लेकिन डेट्स की दिक्कत के चलते डिम्पल ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह रेखा की एंट्री हुई।
रेखा और अक्षय का हॉट सॉन्ग और अफवाहों का तूफान
रेखा के आने के बाद वही गाना रेखा और अक्षय पर फिल्माया गया। तभी से अफवाहें उड़ने लगीं कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। ये खबरें इतनी बढ़ीं कि कहा जाता है रवीना टंडन भी असहज हो गई थीं। हालांकि यह भी कहा गया कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट था।

 
फिल्म का क्लाइमेक्स और किस्मत का खेल
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। अक्षय और डिम्पल स्क्रीन पर रोमांस नहीं कर पाए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अक्षय डिम्पल के दामाद जरूर बने। ये फिल्म ना सिर्फ हिट हुई बल्कि 90 के दशक की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है। अब अक्षय और डिंपल सोचते होंगे, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। 
