दिल्ली में यू-स्पेशल बसों की वापसी, 67 DU कॉलेजों तक सेवाएं देंगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में छात्र-अनुकूल यात्रा का विकल्प मुहैया कराने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ‘यू-स्पेशल’ बस सुविधा फिर से शुरू कर दी।

‘यू-स्पेशल’ बस सेवा 25 बसों के साथ शुरू की गई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 67 कालेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें 25 से अधिक मार्गों पर परिचालित होंगी और मेट्रो स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर रुकेंगी।

गुप्ता ने कहा कि जहां पिछली सरकार यू-टर्न लेती थी, वहीं हमारी सरकार हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहती है और दिल्ली को आगे ले जाती है। उन्होंने कहा कि ‘यू-स्पेशल’ बसें विश्वविद्यालय की जीवन रेखा हुआ करती थीं, जिसमें हजारों छात्र अपने कालेजों तक आना-जाना करते थे लेकिन यह सेवा बंद कर दी गई।

आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से U-स्पेशल EV बस सेवा का लोकार्पण किया। सालों से बंद पड़ी यह सेवा अब फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई है।



उन्होंने कहा कि ‘यू-स्पेशल’ बसों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रही है और शून्य प्रदूषण वाली ई-बसें इसमें मदद करेंगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछले छह महीनों से दिल्ली को आगे ले जाने और यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि सभी ‘यू-स्पेशल’ बसें इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित हैं और छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से लैस हैं। उन्होंने बताया कि छात्र इन बसों में क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta