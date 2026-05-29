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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 29 मई 2026 (12:33 IST)

'द पिरामिड स्कीम' का ट्रेलर रिलीज, जल्दी अमीर बनने के लालच की खतरनाक कहानी

The Pyramid Scheme trailer
प्राइम वीडियो अपनी आने वाली ओरिजिनल सीरीज 'द पिरामिड स्कीम' का एक दिलचस्प ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह एक ऐसी दमदार ड्रामा सीरीज है जो शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने के खतरनाक लालच, महत्वाकांक्षा और धोखाधड़ी वाली पिरामिड स्कीम्स के पीछे की कहानी को दिखाती है। 
 
'द वायरल फीवर' (TVF) द्वारा प्रोड्यूस की गई और श्रेयांश पांडे द्वारा क्रिएट की गई इस सीरीज को आशीष आर शुक्ला और श्रेयांश पांडे ने डायरेक्ट किया है, और इसकी कहानी अक्षेंद्र मिश्रा ने लिखी है। सीरीज में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन, अंजन श्रीवास्तव, अल्फिया जाफरी और आशीष राघव लीड रोल्स में हैं और अखिलेंद्र मिश्रा, स्मिता बंसल, विजय कुमार, इंद्रेश मलिक, रवि बहल, सुशांत सिंह, सोनल झा और सदानंद पाटिल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में उनका साथ दे रहे हैं। 
'द पिरामिड स्कीम' का ट्रेलर चमचमाती दौलत और सिर्फ छह महीनों में आपकी किस्मत बदलने के बड़े-बड़े वादों की दुनिया में ले जाता है। इसमें हमारा सामना गोल्डी (परमवीर सिंह चीमा) और मनोज श्रीवास्तव (रणवीर शौरी) से होता है, ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों ही पिरामिड मार्केटिंग पर आधारित 'सपनों का बिजनेस मॉडल' के इस चमकीले जाल में खिंचे चले आते हैं। 
 
एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दूसरों को इस सिस्टम से जुड़ने के लिए मनाकर जल्दी पैसा, इज्जत और कामयाबी का वादा करती है। सुनने में तो काफी आसान लगता है, है ना? लेकिन गोल्डी और मनोज कामयाबी के इस पिरामिड पर जितना ऊपर चढ़ते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन उतनी ही खिसकने लगती है। क्या यह कंपनी उनके सपनों को सच में बदलेगी, या फिर उन्हें बड़ी-बड़ी दिक्कतों के नीचे दफन कर देगी? गोल्डी और मनोज के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए देखें 'द पिरामिड स्कीम', जिसका प्रीमियर 5 जून को एक्सक्लूसिव तौर पर प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है।
 
परमवीर सिंह चीमा ने साझा किया, गोल्डी एक ऐसा किरदार है जो अब तक मेरे निभाए गए किसी भी किरदार से बिल्कुल अलग है। वह देवताओं के द्वार हरिद्वार से आता है और यही सार उसके व्यक्तित्व में गहराई से झलकता है। टीवीएफ के साथ काम करने से यह किरदार और भी ज्यादा असल और प्रामाणिक महसूस हुआ। 
 
अपने किरदार के बारे में बात करते हुए रणवीर शौरी ने साझा किया, जब मैंने स्क्रिप्ट और अपने किरदार को पढ़ा, तो मैं तुरंत इसकी तरफ खिंचा चला आया। हालांकि यह कहानी पिरामिड स्कीम्स पर आधारित है, लेकिन इसमें यह देखना दिलचस्प है कि यह विषय किस तरह दिखाता है कि कैसे आम लोग मकसद, इज्जत और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में असाधारण स्थितियों में फंस जाते हैं। 
उन्होंने कहा, मेरा किरदार, मनोज, एक सीधा-साधा, मिडिल-क्लास आदमी है लेकिन वह पैसे या शोहरत से बढ़कर कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ऐसा जो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बढ़ते बैंक बैलेंस से भी ज्यादा कीमती है। मैं प्राइम वीडियो और टीवीएफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 'द पिरामिड स्कीम' का हिस्सा बनने का मौका दिया, एक ऐसा शो जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, जिसमें कई परतें हैं और जो इंसानी व्यवहार को दिखाता है। 
 
'द पिरामिड स्कीम' में तरुण बजाज का किरदार निभाने वाले शेखर सुमन ने कहा, इस सीरीज में मेरा किरदार मेरे द्वारा पहले निभाए गए किसी भी रोल जैसा नहीं है। वह काफी सतरंगी है, जिसने एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए इसे सच में बहुत दिलचस्प बना दिया। यह सीरीज प्राइम वीडियो और टीवीएफ के साथ मेरे पहले कोलेबोरेशन को भी दर्शाती है, और यह एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। 
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