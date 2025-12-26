शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. katrina kaif celebrates first christmas after becoming a mother photo viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (12:24 IST)

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीर

Katrina Kaif Christmas celebration
दुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। बी-टाउन में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी मां बनने के बाद पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही उन्होंने अपनी झलक भी फैंस को दिखाई। कैटरीना ने पति और देवर संग क्रिसमस एंजॉय करते हुए तस्वीर शेयर की है। 
 
मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। तस्वीर में कैटरीना के साथ पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और उनके भाई सेबेस्टियन मिशेल नजर आ रही हैं। कैटरीना रेड कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। वहीं बाकियों ने रेड और व्हाइट कलर की सांता क्लॉज की टोपी पहनी हुई है। 
 
इस प्यारी सी तस्वीर को शेयर करते हुए कैटरीना ने कैप्शन में लिखा, 'सभी को प्यार, खुशी और शांति मिले। मैरी क्रिसमस।' फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। 
 
बता दें कि कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर को एक बेटे को जन्म दिया। पेरेंट्स बनने के बाद से ही कैटरीना और विक्की लाइमलाइट से दूर अपने बच्चे संग समय बिता रहे हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शादी रचाई थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादीसाल 2025 सामंथा रुथ प्रभु के लिए बेहद खास रहा है। इस साल सामंथा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया साथ ही राज निदिमोरू संग शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत भी की। सामंथा और राज दोनों ने यह दूसरी शादी है। दोनों ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी रचाई।

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?

रणवीर सिंह ने धुरंधर की वजह से नहीं छोड़ी डॉन 3, क्रिएटिव मतभेद बने असली कारण?रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ने की खबरों को ‘धुरंधर’ की सफलता से जोड़ना गलत बताया जा रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि क्रिएटिव मतभेद और शेड्यूल से जुड़ा है। फिलहाल रणवीर या फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछे

क्रिसमस पर भी ‘धुरंधर’ का दबदबा कायम, तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ी कमाई कर रचा इतिहास, कार्तिक की फिल्म पीछेक्रिसमस पर कई नई फिल्मों की रिलीज़ के बावजूद ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा है। फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 189.30 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चौथे हफ्ते में भी फिल्म के नंबर वन बने रहने की उम्मीद है। कार्तिक आर्यन की क्रिसमस पर रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को भी धुरंधर ने भारी नुकसान पहुंचाया।

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलक

आलिया भट्ट ने 250 करोड़ के घर में सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, बेटी राहा की भी दिखाई झलकक्रिसमस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। सेलेब्स ने भी अपने परिवार संग क्रिसमस सेलिब्रेट किया और तस्वीरें भी फैंस संग शेयर की। आलिया भट्ट ने भी परिवार संग अपने 250 करोड़ के बंगले में पहला क्रिसमस मनाया। एक्ट्रेस ने मायके और ससुरालवालों के साथ अपने नए घर से कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं।

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीर

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया पहला क्रिसमस, शेयर की फैमिली संग क्यूट तस्वीरदुनियाभर में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। बी-टाउन में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी मां बनने के बाद पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेट किया। साथ ही उन्होंने अपनी झलक भी फैंस को दिखाई। कैटरीना ने पति और देवर संग क्रिसमस एंजॉय करते हुए तस्वीर शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com