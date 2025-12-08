सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (11:15 IST)

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी पर लगा 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार

Vikram Bhatt arrested by police
photo credit : Social Media
बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर उदयपुर के एक व्यापारी से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। विक्रम और उनकी पत्नी को मुंबई के यारी रोड इलाके के गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। 
 
गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने उन्हें अपने साथ उदयपुर ले जाने के लिए बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया है। उदयपुर के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। 
 
 
7 दिन पहले ही इस मामले में उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी सहित 6 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। सभी को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिए गए थे।
 
अजय मुर्डिया का आरोप है कि एक इवेंट में उनकी मुलाकात दिनेश कटारिया से हुई थी। दिनेश ने उन्हें पत्नी की बायोपिक बनाने का ऑफर दिया और कहा था कि फिल्म के जरिए उनकी पत्नी के योगदान को देश जान पाएगा। इसके बाद दिनेश कटारिया ने उन्हें मुंबई स्थित वृंदावन स्टूडियो बुलाया था।
 
मुंबई में अजय की मुलाकात विक्रम भट्ट से कराई गई थी। उन्होंने बायोपिक बनाने पर चर्चा की थी। बातचीत के दौरान तय हुआ था कि फिल्म बनाने की पूरी जिम्मेदारी विक्रम भट्ट लेंगे और उन्हें सिर्फ पैसे भेजते रहना होगा। 
 
एफआईआर के मुताबिक, जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, विक्रम भट्ट ने और पैसे मांगे और अपनी पत्नी व बेटी को भी सहयोगी बनाया। प्रोजेक्ट के लिए श्वेतांबरी भट्ट के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, जिसके जरिए ठगी की गई। 
