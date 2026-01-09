शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Farah Khan married 8 years younger Shirish Kunder interesting facts about dancer
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (11:57 IST)

फराह खान ने 8 साल छोटे शिरीष कंदर संग की थी शादी, दिलचस्प है लव स्टोरी

Farah Khan birthday
बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फराह का जन्म 1965 में स्टैंटमैन कामरान खान और मेनका ईरानी के घर हुआ था। फराह का बचपन से ही फिल्मों और डांस से लगाव था। 
 
फराह ने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1987 में उन्होंने फिल्म 'जलवा' में बतौर डांसर काम मिला। वह फिल्म के गाने फीलिंग हॉट हॉट में अर्चना पूरन सिंह के पीछे डांस करती नजर आई थीं। इसके बाद फराह बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करने लगीं। 
 
फराह खान की लव लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने अपने से 8 साल छोटे शिरीष कुंदर संग शादी रचाई है। शिरीष ने फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर के तौर पर काम किया है। फराह से शिरीष की पहली मुलाकात फिल्म 'मैं हूं ना' के सेट पर हुई थी।
 
सेट पर दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़ाई एक दिन प्यार में बदल जाएगी। और दोनों शादी कर लेंगे। शिरीष ने फराह के सामने पहले प्रपोजल रखा था। लेकिन वे टाइमपास नहीं करना चाहते थे, बल्कि फराह के साथ अपना भविष्य देख रहे थे।
 
फराह ने टॉक शो के दौरान बताया था, शिरीष ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो चली जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम सीरियस हो और हम शादी करने जा रहे हैं तो ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे।
 
शिरीष और फराह ने 2004 में पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर साउथ इंडियन स्टाइल में शादी और निकाह किया। 2008 में फराह ने तीन बच्चों को जन्म दिया। उनके बेटे का नाम ज़ार और बेटियों का नाम दीवा और अन्या है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या 'लव एंड वॉर' के गाने की हो रही तैयारी? रणबीर कपूर–आलिया भट्ट संग भंसाली के ऑफिस में दिखे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य

क्या 'लव एंड वॉर' के गाने की हो रही तैयारी? रणबीर कपूर–आलिया भट्ट संग भंसाली के ऑफिस में दिखे कोरियोग्राफर गणेश आचार्यनए साल 2026 की शुरुआत काफी उत्साह से भरी रही है, इसकी वजह यह है कि हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के जुहू स्थित फ़िल्ममेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस में देखा गया। इस मुलाकात ने उनकी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली 2026 की फ़िल्म 'लव एंड वॉरऐ को लेकर अटकलों को और तेज़ कर दिया है कि आगे क्या खास होने वाला है।

प्राइम वीडियो ने क्राइम-सस्पेंस फिल्म चीकाटीलो की रिलीज का किया ऐलान, शोभिता धुलिपाला आएंगी नजर

प्राइम वीडियो ने क्राइम-सस्पेंस फिल्म चीकाटीलो की रिलीज का किया ऐलान, शोभिता धुलिपाला आएंगी नजरप्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म ‘चीकाटीलो’ का वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनी चीकाटीलो एक रोमांचक क्राइम-सस्पेंस फिल्म है। कहानी संध्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर है। इस किरदार को शोभिता धुलिपाला ने निभाया है।

ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरें

ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरेंरकुल प्रीत सिंह अपनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने हॉट एंड ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। रकुल फैंस के साथ अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार रकुल ने बेहद स्टाइलिश गाउन में अपनी तस्वीरें शेयर की है।

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तक

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तकचित्रांगदा ने सलमान खान के साथ आने वाली फिल्म ‘गलवान’ पर भी बात की और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स’ में लीड रोल निभा रहीं अभिनेत्री ने वेबदुनिया को दिए एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरव्यू में अपनी फिल्म, अपने सफर और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। चित्रांगदा ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। इंटरव्यू में उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल से तुलना पर भी अपनी बेबाक राय रखी और बताया कि वह इस तरह की तुलना को कैसे देखती हैं।

Fantasy फिल्म ‘राहु केतु’ पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Fantasy फिल्म ‘राहु केतु’ पर Pulkit–Varun की खुली बातचीत, ट्रेलर को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्सपुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की आने वाली फिल्म ‘राहु केतु’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 16 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फैंटेसी फिल्म को लेकर स्टार कास्ट ने मीडिया से खुलकर बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए पुलकित सम्राट ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फैंटेसी फिल्में पसंद रही हैं, जैसे अजूबा और छोटा चेतन। पुलकित ने कहा कि जब उनके पास ‘राहु केतु’ जैसी फैंटेसी फिल्म का ऑफर आया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे इसे स्वीकार कर लिया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com